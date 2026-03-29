Çürüyen rol modeller yıkılan toplum
Erol Köse ve benzeri isimler üzerinden de zaman zaman gündeme gelen tartışmalar, müzik ve dijital dünyada yaşanan savrulmaların aslında daha büyük bir sorunun parçası olduğunu göstermektedir.
Mehmet Yiğit/ Davranış Bilimleri Uzmanı - Yazar
Son yıllarda artan cinayetler, intiharlar ve özellikle müzik ile dijital içerik dünyasında yaşanan trajediler, sadece bireysel değil; toplumsal bir kırılmanın işaretidir. Toplumun önüne “başarı” adıyla sunulan birçok figürün madde bağımlılığı, ahlaki savrulmaları ve psikolojik çöküşleri artık gizlenemez hâle gelmiştir.
Bugün gençliğe verilen mesaj tehlikelidir: “Nasıl olursa olsun başarılı ol.” Bu anlayış; emeği değil hileyi, ahlakı değil kazancı, insanlığı değil çıkarı yüceltmektedir. Sosyal medya platformları üzerinden yayılan hızlı para kazanma hayalleri, gençleri gerçeklikten koparırken; algoritmalar duyguları yönetmekte, zihinleri yönlendirmektedir.
TikTok, Instagram, Facebook ve X gibi mecralarda sunulan “kolay kazanç” illüzyonu; çoğu zaman gayri ahlaki yolları normalleştirmekte, hatta özendirmektedir. Zevk odaklı bir yaşam biçimi, değerlerin önüne geçirilmekte; insanın anlam arayışı yok sayılmaktadır. Bu yozlaşmanın en ağır bedelini ise yine gençler ödemektedir. Kazanmayı öğrenen ama kaybetmeyi bilmeyen, yükselmeyi isteyen ama ayakta kalmayı beceremeyen bireyler; elde ettikleriyle baş edemeyip çöküşe sürüklenmektedir. İntihar vakaları ve şiddet olaylarındaki artış, bu çarpık sistemin doğal sonucudur.
Öte yandan sabah kuşağı programları ve dijital içerikler aracılığıyla aile yapısı zedelenmekte; mahremiyet, saygı ve değer kavramları aşındırılmaktadır. Kadın, bir değer olmaktan çıkarılıp bir nesneye indirgenmekte; toplumun en temel yapı taşı olan aile içeriden çürütülmektedir.
Ekonomik zorluklar ise bu sürecin bahanesi hâline getirilmekte; insanlar birbirine karşı öfkeye sürüklenmektedir. Oysa asıl sorun; değer yargılarının kaybı, mutluluğun yanlış tanımı ve insanın kendini unutuşudur.
Toplum olarak yeniden sormak zorundayız: Başarı nedir? Mutluluk nedir? Ve en önemlisi, insan olmak ne demektir?
Cevap bulunmadıkça, bu çürüme devam edecektir.