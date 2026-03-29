Çürüyen rol modeller yıkılan toplum

Mehmet Yiğit/ Davranış Bilimleri Uzmanı - Yazar

Son yıllarda artan cinayetler, intiharlar ve özellikle müzik ile dijital içerik dünyasında yaşanan trajediler, sadece bireysel değil; toplumsal bir kırılmanın işaretidir. Toplumun önüne “başarı” adıyla sunulan birçok figürün madde bağımlılığı, ahlaki savrulmaları ve psikolojik çöküşleri artık gizlenemez hâle gelmiştir.

Bugün gençliğe verilen mesaj tehlikelidir: “Nasıl olursa olsun başarılı ol.” Bu anlayış; emeği değil hileyi, ahlakı değil kazancı, insanlığı değil çıkarı yüceltmektedir. Sosyal medya platformları üzerinden yayılan hızlı para kazanma hayalleri, gençleri gerçeklikten koparırken; algoritmalar duyguları yönetmekte, zihinleri yönlendirmektedir.

TikTok, Instagram, Facebook ve X gibi mecralarda sunulan “kolay kazanç” illüzyonu; çoğu zaman gayri ahlaki yolları normalleştirmekte, hatta özendirmektedir. Zevk odaklı bir yaşam biçimi, değerlerin önüne geçirilmekte; insanın anlam arayışı yok sayılmaktadır. Bu yozlaşmanın en ağır bedelini ise yine gençler ödemektedir. Kazanmayı öğrenen ama kaybetmeyi bilmeyen, yükselmeyi isteyen ama ayakta kalmayı beceremeyen bireyler; elde ettikleriyle baş edemeyip çöküşe sürüklenmektedir. İntihar vakaları ve şiddet olaylarındaki artış, bu çarpık sistemin doğal sonucudur.

Öte yandan sabah kuşağı programları ve dijital içerikler aracılığıyla aile yapısı zedelenmekte; mahremiyet, saygı ve değer kavramları aşındırılmaktadır. Kadın, bir değer olmaktan çıkarılıp bir nesneye indirgenmekte; toplumun en temel yapı taşı olan aile içeriden çürütülmektedir.

Ekonomik zorluklar ise bu sürecin bahanesi hâline getirilmekte; insanlar birbirine karşı öfkeye sürüklenmektedir. Oysa asıl sorun; değer yargılarının kaybı, mutluluğun yanlış tanımı ve insanın kendini unutuşudur.

Toplum olarak yeniden sormak zorundayız: Başarı nedir? Mutluluk nedir? Ve en önemlisi, insan olmak ne demektir?

Cevap bulunmadıkça, bu çürüme devam edecektir.