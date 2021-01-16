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Gündem Çürümüşlüğün zirvesi! Mahremiyet ahlaksız yaşam biçiminin kıskacında
Gündem

Çürümüşlüğün zirvesi! Mahremiyet ahlaksız yaşam biçiminin kıskacında

Ahlaksız yaşam biçimi üzerinden manevi değerleri ve mahremiyeti hedef alan zihniyet sosyal medyada bir kez daha hortladı. Yatak odasında çekilmiş bir videosunu paylaşan ‘evli çift’ arkadaşlarının alkışları arasında içki içerken görüntüleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 14:40:00 -

Manevi değerleri yok etmek ve mahremiyeti ayakları altına almak isteyen ahlaksız yaşam biçiminin bayrak taşıyanları çöplüğe dönüşen sosyal medyada ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak "Oldukça mütevazi bir gerdek töreni” başlığıyla sosyal medyada paylaşılan rezil bir video “Bu kadar da olmaz” dedirtti.  Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde yeni evlenen çiftin yakın arkadaşlarının yatak odasına kadar girdiği görülüyor. Odada toplanan kalabalık bu rezilliğe alkışlarla tempo tutarken, gelin ve damat da yatakta alkol içiyor.

“Utanç verici şeyler bunlar”

Sosyal medyada kısa sürede elden ele dolaşan görüntüler büyük tepki çekti. Paylaşılan videonun altına "Dünyanın sonu yakın. Rabbim bunlara akıl fikir versin", "Artık ben hiçbir şeye şaşırmıyorum", "Kıyamet alametleri", "Utanma kalmamış mahremiyet yok olmuş. Utanç verici şeyler bunlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

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