0553 313 94 23

Curry'nin 41 sayısı yetmedi

- Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 41 sayısına rağmen konuk ettiği Philadelphia 76ers'a 9 sayı farkla yenildi- Sakatlığını atlatan LeBron James'in 17 maç sonra forma giydiği Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers'ı uzatmalarda yendi

01 Şubat 2019 Cuma 10:27
Curry'nin 41 sayısı yetmedi


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, deplasmanda Golden State Warriors'ı 113-104 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Philadelphia 76ers, konuk olduğu Batı Konferansı lideri Golden State Warriors'ı 113-104'lük skorla geçerek sezonun 34. galibiyetine imza attı.

Sixers'ta Ben Simmons 26 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Joel Embiid 20, JJ Redick 15 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 15. kez kaybeden Warriors'ta all star oyunculardan Stephen Curry 41 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Kevin Durant ise 25 sayıyla oynamasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.


- LeBron galibiyetle döndü

Los Angeles derbisinde Lakers, normal süresi 112-112 berabere biten mücadelede konuk olduğu Clippers'ı uzatmanın ardından 123-120 mağlup etti.

Sezonun 27. galibiyetine uzanan Lakers'ta sakatlığı nedeniyle 17 maç aranın ardından yeniden formasına kavuşan all-star LeBron James 24 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist, Lance Stephenson 20, Brandon Ingram 19 sayı, Rajon Rondo ise 14 sayı ve 13 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

7 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Clippers'ta en skorer isimler, 24 sayı kaydeden Lou Williams ve 17 sayı atan Patrick Beverley oldu.


- Sonuçlar

Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 93-89

Orlando Magic-Indiana Pacers: 107-100

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 92-105

San Antonio Spurs-Brooklyn Nets: 117-114

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 104-113

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 120-123 (uzatmalarda)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 10:27
  1. Golden State Warriors
  2. Lakers
  3. Philadelphia 76ers

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor'un rakibi Kasımpaşa
    1. Sivasspor'un rakibi Kasımpaşa
    2. Netenyahu'nun seçim kurnazlığı..
    3. STK temsilcilerinden çağrı: Ayasofya..
    4. Fuat Oktay duyurdu! Faturalarda yeni..
    5. Milli karateciler unvanlarını korumak..
    6. Uluslararası Masterlar Kış Yüzme..
    7. Alaska'da kaybolan ambulans uçağı..
    8. 'Paçayı kurtardır' dedikleri sırada..
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mart..
    10. ‘355 bin uyuşmazlığın yüzde 70’ini..
    11. Yakıt deposundan 19 kilogram..
    12. Birleşik Krallık, Türk yatırımcıları..
    13. Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen..
    14. Haydut ABD Filistin'e yardımı kesti
    15. Üniversiteliler su tasarrufunda..
    16. Hizb-ut Tahrir’e bir güzel haber daha!..
    17. Adana'da karı kocayı kaçırdığı iddia..
    18. Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 78..
    19. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:..
    20. Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 70...
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti