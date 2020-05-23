  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugün marketler açık mı? | Marketler kaça kadar açık?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği Resmi Gazete'de

AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Amerikan araç kiralama şirketi Hertz konkordato başvurusu yaptı

'Tokyo Olimpiyatları ancak 2021'de gerçekleşebilir. Yeniden erteleyemeyiz'
için kalan
Spor

Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin'den bayram kutlaması

Yeniakit Publisher
2020-05-23 09:09:17 -
Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin'den bayram kutlaması

ANKARA (AA) - Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şebin, mesajında, "Karşılıklı sevgi ve saygının anlam kazandığı, insanların birbiriyle kardeşçe kucaklaştığı bayramlar, bir toplumun bütünleştiği en güzel günlerdir. Tüm halkımızın ve spor camiamızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmelerini dilerim." ifadelerini kullandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı