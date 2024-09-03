Cuntacı yetiştiren anlayış bitmeli

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Araştırmacı-yazar Mehmet Fırat, akit’e yaptığı açıklamada harp okullarında eğitim anlayışının sil baştan değişmesi gerektiğini söyledi. Fırat, şunları kaydetti: “15 Temmuz darbe girişiminden sonra hükümetin aldığı bir kararla askeri okullar kapatılmış ve hepsi Milli Savunma Üniversitesi adı altında toplanmıştı! Burada amaç da orduyu yönetecek subay adaylarının vatana, millete, kurallara bağlı; milli ve manevi değerlere sahip kurmaylar olarak yetiştirilmeleriydi. Tuzla Piyade Okulu’nda namaz kılan teğmenlerin işkence görmeleriyle patlayan bir olay sonrası yapılan soruşturmada ortaya çıkan gerçek ise bunun münferit bir olay olmadığı idi. Hakikat, olayın daha üst kademelerin yönlendirmeleriyle vuku bulduğu ve cuntacı subayların orduda hâlâ aktif olduğu idi! Bunun üzerine gidilemedi ve soruşturma 3-4 teğmenin ordudan atılmasıyla neticelendi. Yine acı olan namaz kıldığı için işkence gören teğmenlerin ordudan atılmalarıydı Bu sene ise daha azgın bir fecaat yaşandı! Başkomutan Erdoğan’ın huzurunda yapılan yemin töreninde birtakım teğmen müsveddeleri, olağan hiyerarşinin ve tören kurallarının dışına çıkarak kılıç çekip adeta meydan okurcasına azgın azınlığın literatürüne uygun bir başkaldırı sergilediler! Müslüman Anadolu insanının evladına kına yakarak, ‘Ya şehit olursun ya gazi’ diyerek gönderdiği şerefli Türk ordusu, hâlâ bir takım azgın azınlığın elinde halkına ve milli iradeye kılıç sallıyordu. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir! Peygamber Ocağı ve Mehmetçik kavramları, bizi biz yapan ve ordumuzu hem kahraman hem de şerefli kılan yegâne unsurlardır! Tengrici ve siyonist cunta hayalleri kuran, halkına silah doğrultan ordu Türk ordusu olamaz! Bu şu gerçeği de ortaya koyuyor; tabela değiştirmekle bir şey değişmiyor! Müfredat ve ders verenin zihniyeti değişmeden yetişen öğrenci, torna tezgâhından çıkarcasına aynı zihniyette çıkıyor! Amerika’dan emir alarak darbe yapan bir ordu değil, vatanının ve milletinin değerlerine sahip çıkarak dünyaya meydan okuyan bir ordu olmak zorundayız!”