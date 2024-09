CUNTA heveslilerine sahip çıktı! Bölücübaşı Özgür

Buğra Kardan İstanbul

Darbelere bel bağlayan CHP ve medyası, cuntacılara kol kanat germe huyunu terk edemiyor. CHP Lideri Özgür Özel, bu defa da Kara Harp Okulu mezuniyet törenini takiben kılıç çekip mülga yemin metnini okuyarak, darbe imasında bulunan teğmen adaylarının avukatlığını yaptı. Özel, illegal metni okumaktan kaçınan adayları da taşlamaktan geri durmadı.

Şaşırtmayan açıklama

Özel’in teamüllere uyan ve yürürlükte olmayan andı okumayan teğmenlerin ordudan atılmasını talep edecek kadar ileri gitti. Özel, CHP’nin kanalı Halk TV’de “Yemin edenleri değil, etmeyenleri ordudan tutup atacaksın. ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ demişler. Ne diyeceklerdi. ‘Trikopis’in askerleriyiz’ mi diyeceklerdi. Atatürk’ü, bu ülkeyi samimiyetle seven kimse bundan rahatsız olmaz. ‘Keşke Yunan galip gelseydi’ diyenler var ya onlar rahatsız olur” açıklamalarında bulundu. Dindarları aşağılayanları, milyonlara hakaret edenleri baş tacı eden Özel’in bu açıklamaları şaşırtmadı.

“İt” diyene cevap ver!

Olan biteni akit’e değerlendiren emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, şunları söyledi: “Özgür Özel, sen yemin etmeyenleri bırak. Ordudan atılacakları da bırak. Devlet, kimleri ordudan atacağını ya da atmayacağını bilir. Otur ve siyaseten atılması gereken adımları at. ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyenlere ‘İt sürüleri’ cevabını veren Sırrı Sakık’la uğraş. Terör örgütüne sırtını dayayan Sakık’a da laf et. Bunu yapmayıp, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin akabinde yürürlükte olmayan yemin edenleri övmenin, yemini etmeyenleri yermenin hatta dışlamanın yanlış olduğunu unutma. Tabii vakayı başka yere çekmeye çalışan bir yapı olduğunu görüyoruz. Bu yapının başında Kemalist geçinenler bulunuyor. Bu yapının başında CHP ekabirleri bulunuyor. Bu zihniyet, yemin metni ve ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganıyla ilgili tartışmadan nemalanmayı amaçlıyor. Her şeyi görüyoruz. Ancak bu akıl, ne hikmetse ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyenlere hakaret eden DEM’lilere çıt çıkarmıyor.Öbür yandan teğmen adaylarının tavırlarına da değinilmeli. Görüyoruz ki burada disiplinsizlik var. Bu duygu yoğunluğundan ileri geliyor. Dikkat etmemiz gereken ise Özel’in ve arkadaşlarının konuyu eğip bükme, başka yere çekme girişimleri.”

Göreviniz bu mu?

Emekli Kurmay Binbaşı Şahin Akdoğan da şunları kaydetti: “Okunacak yemin de kural kaide de belli. Kara Harp Okulu’nda haddini aşan bir tavır ortaya koyulduğu aşikâr. Buun planlı olup olmadığı irdelenmeli. Çünkü karşımızda doğal bir durum yok. Demek ki şu anda okunan yeminden tatmin olmayanlar var ki yürürlükten kaldırılan andı okuma gereği duyuyor. Bunları Özgür Özel’in himaye etmesi hata. Rafta olan andı okumayanları hedef alması da öyle. CHP, toplumu temel alarak adım atmıyor. Halka hakaret edeni, hükümete darbe tehdidinde bulunanı baş tacı yapıyor. Görevi bu mu? Özel ve ekibinin ödevi bir grup teğmen adayının neden illegal yemin ettiği, kılıç çektiği öğrenmek değil mi? 27 Mayıs ve 28 Şubat unutulmadı. Onun için Kara Harp Okulu’nda bir grup teğmen adayının eylemi toplumun bir bölümünde korku uyandırdı. Bu eylemi Özel’in doğal karşılaması talihsizlik. Özel, acele etmemeli. Çünkü eylemin ne amaçla yapıldığı, doğaçlama olup olmadığı belirsiz. Konuyu araştırmak şart. Eylemi doğaçlama ise önemsememek, değilse bir yere not etmek gerek. Bunun dışında belli başlı kavramlar ve cümlelerin iletileri de anlaşılmalı.Laiklik kavramı bu anlamda önemli bir örnek. Laiklik, dinlere dokunulmamasını öngörüyor. İnanç gruplarının haklarına ve hukuklarına riayet etmeyi zaruri kılıyor. Köküne inildiğinde de kavramın din dışılık anlamına geldiği müşahede ediliyor. CHP ve aparatları, laikliği böyle okuyor veya anlıyor. Hâliyle dönem dönem sosyal ve siyasi sorunlar beliriyor. İşte onun için bu gibi kavramların da ‘Mustafa Kemal’in askerleri’ gibi sloganların da kimler tarafından ne şekilde algılandığını bilmekte fayda var.”

Özdağ da kin kustu

Öte yandan, ikide bir Suriyeli muhacirleri hedef alan ırkçı Ümit Özdağ da Özel’in yolundan gitti. Özdağ, CHP’nin Sözcüsü’ne verdiği mülakatta darbe imasından tedirgin olan milyonlara, “Siz İstiklâl Harbini kazandığımız için üzülmeye devam edin” diyerek kin kustu.