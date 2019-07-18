Cüneyt Epcim kimdir nereli ve kaç yaşında? Cüneyt Epcim nereye atandı?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, Şırnak Valiliğine atanan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın yerine Cüneyt Epcim atandı. Cüneyt Epcim 2014 yılında Hakkari Valiliğine Vali Yardımcısı olarak atanmıştı. Cüneyt Epcim, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Hakkari belediye başkan adayı olmuştu. Peki Cüneyt Epcim kimdir? Cüneyt Epcim nereli ve kaç yaşında? Cüneyt Epcim biyorafisi.

Cüneyt Epcim kimdir?

Bayburt Valiliğine atanan Cüneyt Epcim, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Afyonkarahisar'ın Başmakçı, Artvin'in Ardanuç, Çorum'un Mecitözü ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunan Epcim, 2014 yılında Hakkari Valiliğine Vali Yardımcısı olarak atanmıştı. Cüneyt Epcim, 1981 tarihinde Amasya'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Samsun ve Amasya' da tamamladı. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2004 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 91. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Burdur - Çavdır, Afyonkarahisar Evciler ilçelerinde vekalet görevlerinde bulundu. 2005-2006 yıllarında İngiltere Manchester Üniversitesi'nde Dil Eğitimi ve İngiliz İdari Sistemi üzerine eğitim aldı. 2015-2016 yıllarında İngiltere Coventry Üniversitesinde MBA Internatıonal Human Resource Management programında MBA derecesi almıştır. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresince düzenlenen 36. dönem Kamu Diplomasisi kursuna katılmıştır. - 2007 - 2008 yıllarında Afyonkarahisar - Başmakçı Kaymakamlığı - 2008 - 2010 yıllarında Artvin - Ardanuç Kaymakamlığı - 2010 - 2014 yılları arasında Çorum - Mecitözü Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. - 02/09/2014 tarihli müşterek kararname ile Hakkari Vali Yardımcılığı görevine atandı. - 11/10/2016 tarihli İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Hakkari Belediye Başkan Vekili görevine atandı. 31 Mart 2019 yerel seçimleri AK Parti Hakkari Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

