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Cüneyt Çakır'ın derbi notu belli oldu

MHK, Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemlerine geçer not verdi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:41
Cüneyt Çakır'ın derbi notu belli oldu

Galatasaray - Konyaspor karşılaşmalarının yankılarıyla arasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisine de kritik hakem kararları damga vururken TFF cephesi 90 dakikanın ardından koca bir oh çekti.

Maçın hakem triosu ve VAR odası hem TFF hem de Merkez Hakem Kurulu cephesinden olumlu puan alırken belki de güne en çok damga vuran Onyekuru lehine çalınan penaltı kararının iptali konusunda ise flaş bir ayrıntı ortaya çıktı.

"Onyekuru'dan Necip'e faul"

Hakem hocalarının ve kamuoyunun "Onyekuru'nun elle müdahelesi mi önce yoksa Necip'in Onyekuru'ya müdahalesi mi?" sorusunu tartıştıkları ve ikiye bölündükleri durumda VAR odasının, bu eylemlerin başlangıcından önce Onyekuru'nun rakibi Necip'e arkadan koluyla müdahele ederek faul yaptığının tespit ettiği ve bu nedenle penaltı iptalinin doğru bulunduğu öğrenildi.

"Devam" kararı talimatlarına göre doğru

Diğer yandan Medel'in uzaklaştırmaya çalıştığı topun Vida'nın koluna isabet etmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili MHK cephesinin hakemin verdiği "devam" kararının hem kendi hem de FIFA talimatlarına göre doğru bulduğu ifade edildi. Buradaki ayrıntının, topun yakın mesafeden gelmesi, Vücuttan sekmesi kadar topun santraya doğru uzaklaştırılma durumunun önemine vurgu yapıldı.

Ozan Kabak'ın topa tabanıyla gelmesi

Beşiktaş'ın kazandığı penaltı atışında hem hakem hem de VAR Mete Kalkavan arasındaki diyaloğu protokele uygunluk açısından yerinde ve doğru bulan MHK cephesinin, penaltı öncesi Çakır'ın verdiği çift vuruş kararını da yerinde bulduğu belirlendi. Verilen çift vuruş kararında Ozan Kabak'ın topa tabanıyla gelmesinin hakem Çakır'ın verdiği kararı doğruladığı ifade edildi.

(Sporx)

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:41
  1. Galatasaray
  2. Beşiktaş
  3. Konya
  4. Konyaspor
  5. Mete Kalkavan

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