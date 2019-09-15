FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç yönetecek. İşte, "Cüneyt Çakır hangi maçı yönetecek?" sorusunun cevabı...

Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadeleleri 17 Eylül Salı günü başlıyor. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği maçlardan önce UEFA'dan önemli bir haber geldi. UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı Devler Ligi'nde önemli bir maça atadı. İşte, merak ettiğiniz o sorunun cevabı.

Cüneyt Çakır hangi maçı yönetecek?

Cüneyt Çakır 17 Eylül Salı akşamı oynanacak Chelsea-Valencia maçında düdük çalacak.

Konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle: FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Chelsea FC ile İspanya'nın Valencia CF takımları arasında 17 Eylül 2019 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu müsabakasını yönetecek.

İngiltere'nin Londra şehrindeki Stamford Bridge Stadyumu'nda, TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Müsabakanın VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık görev yapacak.