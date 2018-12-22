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Cumhuriyet'ten kovulan MİT TIR'ları davası sanığı Erdem Gül, CHP'den aday oluyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde, İstanbul'un Adalar ilçesinden Cumhuriyet Gazetesi'nden kovulan MİT TIR'ları davası sanığı gazeteci Erdem Gül’ün aday gösterileceğini açıkladı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 14:35
Cumhuriyet'ten kovulan MİT TIR'ları davası sanığı Erdem Gül, CHP'den aday oluyor

Geçtiğimiz aylarda yayın çizgisini değiştiren Cumhuriyet Gazetesi’nden kovulan Erdem Gül,Adalar Belediye Başkanlığı içinKemal Kılıçdaroğlu’nun aklında olan isim haline geldiği öğrenildi.

Yıllardır girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gazetecilere 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını anlatırken, Adalar Belediye Başkanlığı için aday gösterilecek ismi de açıkladı.

Cumhuriyet’in Ankara temsilcisiydi

Erdem Gül, Cumhuriyet gazetesinin PKK’nın sözcülüğünü yaptığı, FETÖ’nün servis ettiği belgeleri haberleştirdiği dönemde Ankara temsilcisiydi.

Gazetenin, “Atatürk ilkeleri çizgisine geri döndüğünü” açıklamasının ardından ise işine son verildi.

Erdem Gül kimdir?

Erdem Gül 1967 senesinde Giresun’da dünyaya geldi.

Gazetecilik kariyeri boyunca uzun süre parlamento muhabirliği yaptı. 2010 senesinde Cumhuriyet Gazetesi’nin Ankara temsilciliğine getirildi. MİT TIR’ları haberi nedeniyle 26 Kasım 2015 tarihinde dönemin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile birlikte tutuklandı. 92 gün sonra serbest bırakıldı.

6 Mayıs günü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada,Can Dündar ve aynı gazetede Ankara sorumlusu Erdem Gül’ün yargılandığı davada mahkeme Can Dündar‘a “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Erdem Gül de aynı suçtan suçlu bulundu ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sonrasında verilen kararla beraat etti. 15 Mayıs 2016 günü Can Dündar ile birlikte Atatürk Havalimanı’ndan yurt dışına kaçtığı bildirildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 14:35
  1. Giresun
  2. İstanbul
  3. Balıkesir
  4. Ankara
  5. Cumhuriyet Halk Partisi
  6. CHP
  7. CHP Adalar Belediye Başkan Adayı
  8. Erdem Gül
  9. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş11 dk önce
    ataturkun sebatay selanik yahudisi oldgunu bize soylediler ama hic bir belge ve ispat gostermediler .. acaba gaza mi geldik dersiniz ... ??? vesselam ..
  • misafirmisafir14 dk önce
    kes su sakalini da önümüzü görelim :)
  • hüseyinhüseyin17 dk önce
    zaten kemalindevlete vatana faydali birisini bulabilecek olsaydi zaten sasardik : googlede en ufak bir aramada nasil birisi oldugu ortaya cikiyor mesela : https://www.alevinet.com/2016/10/27/erdem-gul-habercilik-bedel-odemek-demek/jon dündarci bir alevi....
  • BdrBdr18 dk önce
    Bunlar hep tarafsız ve bağımsız gazeteciler vakti geldiğinde kimin değirmenine şu taşıdıkları ortaya çıkıyor
  • BdrBdr18 dk önce
    Bunlar hep tarafsız ve bağımsız gazeteciler vakti geldiğinde kimin değirmenine şu taşıdıkları ortaya çıkıyor
  • alimalim23 dk önce
    garanti kendi gibi alevidir.....sac biyik...kendi haline birakivermis bakimsiz.....kendine faydasi olmayandan devlete ne faydasi olacak, hele hele kemalin secip begendigi bir kisiyse.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş30 dk önce
    ha hdpkk ha chpkk birbirlerinden farkları yok. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p.çleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • görkemgörkem34 dk önce
    kes su sakalini da ortalik aydinlansin be kardesim, YÜZÜN GÖRÜNMÜYOR:)

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