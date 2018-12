Cumhuriyet'ten kovulan MİT TIR'ları davası sanığı Erdem Gül, CHP'den aday oluyor

Geçtiğimiz aylarda yayın çizgisini değiştiren Cumhuriyet Gazetesi’nden kovulan Erdem Gül,Adalar Belediye Başkanlığı içinKemal Kılıçdaroğlu’nun aklında olan isim haline geldiği öğrenildi.

Yıllardır girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gazetecilere 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını anlatırken, Adalar Belediye Başkanlığı için aday gösterilecek ismi de açıkladı.

Cumhuriyet’in Ankara temsilcisiydi

Erdem Gül, Cumhuriyet gazetesinin PKK’nın sözcülüğünü yaptığı, FETÖ’nün servis ettiği belgeleri haberleştirdiği dönemde Ankara temsilcisiydi.

Gazetenin, “Atatürk ilkeleri çizgisine geri döndüğünü” açıklamasının ardından ise işine son verildi.

Erdem Gül 1967 senesinde Giresun’da dünyaya geldi.

Gazetecilik kariyeri boyunca uzun süre parlamento muhabirliği yaptı. 2010 senesinde Cumhuriyet Gazetesi’nin Ankara temsilciliğine getirildi. MİT TIR’ları haberi nedeniyle 26 Kasım 2015 tarihinde dönemin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile birlikte tutuklandı. 92 gün sonra serbest bırakıldı.

6 Mayıs günü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada,Can Dündar ve aynı gazetede Ankara sorumlusu Erdem Gül’ün yargılandığı davada mahkeme Can Dündar‘a “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Erdem Gül de aynı suçtan suçlu bulundu ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sonrasında verilen kararla beraat etti. 15 Mayıs 2016 günü Can Dündar ile birlikte Atatürk Havalimanı’ndan yurt dışına kaçtığı bildirildi.