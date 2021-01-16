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Gündem Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu
Gündem

Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" operasyonunda 608 milyon litrelik satış verisinin sistemden silindiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 10:55:00 -
Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu

Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" operasyonunda 608 milyon litrelik satış verisinin sistemden silindiği belirlendi.

"220 şüpheli gözaltına alındı"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik 'Silici' kod adlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 220 şüpheli gözaltına alınırken, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi. Silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar TL olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi.

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Yorumlar

oflu

FETOŞLA ORTAK YAPILIYODU KIMSE GORMEDI ŞIMDIMI AKLINIZA GELDI BUNLARA DAGLI DEVLET MEMURLARINODABULUN TUM MAL VARLIKLARINA EL KOSUN ÀLLAH BIRUNLAOINDAN VITIL VITIL CIKARSIN
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mfd

Koç dan kimse varmi acaba
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