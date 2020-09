Cumhuriyet Gazetesi manşetleri Cumhuriyet köşe yazarları

Türkiye'ye zararından başka hiç bir halta yaramayan gazeteler arasında Cumhuriyet gelmekte. Solak Cumhuriyet gazetesi, aynen Sözcü, gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden yeri geliyor vatan haini bölücü terör örgütü PKK ile aynı dili kullanıyor, yeri geliyor PKK’nın sözcüsü HDP ile kanki olup Türkiye’ye saldırıyor, yeri geliyor 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ’cü alçaklarla iş tutuyor, yeri geliyor medeniyetsiz Avrupa ülkeleriyle flört etmekten geri durmuyor.

Kemalist Cumhuriyet'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti düşmanlığının yanından Türkiye’nin birliğine, İslama, başörtüsüne, diyanete öyle bir düşmanlıkları söz konusu ki Türkiye düşmanı ne kadar karanlık yapılar varsa onlarla aynı kaptan beslenmekten utanmıyor, sıkılmıyor. Din düşmanlığında, başörtüsü düşmanlığında, İslam düşmanlığında yeri geldi destekçisi CHP ile iş tuttu, yeri geldi yargı içindeki vesayet odakları kankileriyle laikliğin arkasına sığınmaktan da geri durmadı. Cumhuriyet’in her daim İslam’la derdi var, Türkiye ile derdi var. Milli ve manevi değerlerin düşmanlığıyla bilinen Cumhuriyet gazetesi, bu milletin değerleriyle hiç bir zaman dertlenmediği gibi de ülke düşmanı terör örgütü PKK, DHKP-C, FETÖ ve bu alçak teröristlerinin ipini elinde tutan Avrupa ülkelerinin sözcülüğünü yapmaktan da geri durmadı.

Cumhuriyet manşetleri

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki çabalarını görmezden gelen Cumhuriyet bu sefer sondaj gemisi Oruç Reis ile ilgili manşet attı. Sondaj gemisi Oruç Reis’in bölgeye hareket etmesini hazmedemeyen Yunanistan’dan küstah açıklamalar gelmeye devam ederken, Yunanistan’ın sözcülüğünü yapmak ise Cumhuriyet’e düştü.

Masa başı üfürük haberlerle ve kendi ideolojik saplantılarıyla gündemi yönlendirmeye çalışan kemalist Cumhuriyet gazetesi, terör örgütü PKK/PYD'ye büyük desteği söz konusu. Türkiye düşmanlığı ile tanınan Cumhuriyet’in eski firari genel yayın yönetmeni Can Dündar, hainlikte sınır tanımadı. FETÖ firarisi Can Dündar’ın terör örgütü PKK-YGP aşkı hiç bir zaman bitmedi. Türkiye’nin destan yazdığı Barış Pınarı Harekatında, vatan hainlerinin Mehmetçiğin postalları altında ezildiği günlerde bölücü hain arkadaşlarına destek çıkmaktan geri durmadı. Türkiye düşmanların kucağına sığınan hain Can Dündar, PKK’lı alçakların imdanına yetişerek PKK’nın Suriye uzantısı bölücü YPG’yi “Kürtler”in temsilcisi olarak göstermekten kendini alamadı. Kemalist Cumhuriyet, hendek, çukur ihanetinde bebek katili, hain, alçak PKK’lı teröristleri Sur’daki hendeklerden kurtarmak için PKK’nın sözcülüğünü yapmayı da ihmal etmedi. Türkiye’de yapılan hiç bir hayırlı hizmeti hazmedemeyen Cumhuriyet gazetesi, terör seviciliğini "On binler ellerinde bayraklarla, tren üstünde Sur'a gidiyor" başlığıyla gösterdi.

Cumhuriyet Gazetesi MİT TIR’ları ihaneti

Sırtını terör örgütü PKK’ya yaslayan hain Can Dündar, Türkiye düşmanı FETÖ’nün de kucağından inmedi. 17-25 Aralık ihanetiyle Türkiye’yi alaşağı edemeyen FETÖ, kendi gibi besleme olan Can Dündar’ı devreye soktu. Hainlikleri bir bir ortaya çıkınca tası tarağı toplayıp yurtdışındaki sahiplerine sığınan Can Dündar, FETÖ’nün oyunu olan MİT TIR’ları kumpasına ilişkin o alçak manşeti solak Cumhuriyet Gazetesi üzerinden vererek Türkiye’ye olan düşmanlıklarını bir kez daha göstermiş oldu.

Cumhuriyet'in Türkiye düşmanı manşetleri

Cumhuriyet’in din düşmanlığı

Kendi karanlık ideolojilerini vatandaşa dayatmak isteyen Kemalist Cumhuriyet, kendileri gibi olmayan, kendilerinden görmedikleri insanları yaptıkları kara propagandalarla, kirli algı operasyonlarıyla itibarsızlaştırmaktan bir an olsun uzak durmadı. Her ortamda zehir saçan karanlık ideolojilerini kusmayı da ihmal etmedi. Charlie Hebdo'nun yayınladığı Peygamber Efendimizi (s.a.v) karikatür skandalını yalanlayarak Peygamber düşmanlığını bir kez daha ortaya koyan Cumhuriyet, İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği'nin (ÖNDER), Türkiye’nin göz bebeği olan imam hatip liseleri için kamplar düzenlenmesinden bir hayli rahatsız oldu.

Cumhuriyet yazarları

Toplumda İslam adına yayılan her türlü uygulamadan rahatsız olan, devlet düşmanı her türlü yapıya da desteğini esirgemeyen İslam düşmanı Cumhuriyet’nin yazarları da İslam düşmanlığında sınır tanımıyor. Kemalist Cumhuriyet’in sözde yazarı din düşmanı olduğu kadar da terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP sevicisi olan Enver Aysever’in Kur’an-ı Kerim, diyanet, iman hatip düşmanlığı dur durak bilmemekte. Cumhuriyet yazarı Enver Aysever, ’Diyanet kapatılsın', 'Zorunlu din dersleri kaldırılsın', 'İmam hatipler sınırlandırılsın' deme hadsizliğinde bulunmuştu.

Sadece İslam’a değil Türk milletine de düşman olan din düşmanı Cumhuriyet’in yazarlardan biri de Mine Kırıkkanat. CHP’nin finansal olarak desteklediği bir televizyon kanalında Türk milletine kinini kusan Mine Kırıkkanat, Türk milletini aşağılama hadsizliğinde bulundu. Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, İran’ın dahi kültür seviyesinin Türk halkının kültür seviyesinden daha yüksek olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti.