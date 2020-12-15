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Aktüel Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı: - "Toplantıda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedarikine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı" - "Bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi için devlet ve millet olarak atılabilecek adımlar değerlendirildi"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 22:51:09 -
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedarikine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 1 saat 40 dakika sürdü.

Toplantıya Kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Altun, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Kurul üyelerinin "eğitim-öğretim" ve "aile kurumu" başlıkları altında istişarelerde bulunduğunu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının ele alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, eğitim-öğretim sisteminin sevgi, saygı, ahlak, merhamet ve şefkat üzerine kurulu olmasının önemine işaret ettiğini aktaran Altun, Erdoğan'ın aynı zamanda çocukların ve gençlerin zihin ve gönül dünyalarını da geliştirmenin hassasiyetini vurguladığını belirtti.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca, ülke ve millet olarak bugüne kadar karşı karşıya kalınan badirelerin sapasağlam atlatılmasında güçlü aile yapısının çok büyük katkısı olduğuna dikkati çektiğini ve aile kurumuna yönelik saldırıların önüne geçmek için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduklarını ifade ettiğini bildirdi.

- "Eğitim-öğretim konusunda yeni bir yol haritası hazırlanması önem arz ediyor"

Toplantıda, Türkiye'nin en büyük servetinin genç ve yetişmiş insan gücü olduğunun altının çizildiğini aktaran Altun, "Bu muazzam zenginliği korumak ve geliştirmek için hem kamu hem toplum olarak derin bir muhasebe ve tefekkürle eğitim-öğretim konusunda yeni bir yol haritası hazırlamanın önem arz ettiği belirtilmiştir." ifadesine yer verdi.

Eğitim-öğretim alanını geliştirecek ve kaliteyi artıracak adımlara ilişkin fikir teatisinde de bulunulduğunu belirten Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Aile yapısını sarsmaya yönelik saldırıların giderek yoğunlaştığına değinilen toplantıda, özellikle medya yoluyla dayatılan çarpık bireysel ve toplumsal ilişki biçimlerinin ve gençlerin önüne rol model olarak çıkarılan örneklerin önce aileyi hedef aldığı, medeniyet ve kültür kodlarımızla taban tabana zıt fikirlerin ve hayat tarzlarının sürekli yüceltilmesinin ve özendirilmesinin bu oyunun bir parçası olduğu belirtilmiştir.

Toplantıda bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi hususunda devlet ve millet olarak atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Toplantıda ayrıca, ABD'nin bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin S-400 tedariki dolayısıyla aldığı tek taraflı yaptırım kararı kınanmış, Türkiye'nin milli güvenlik ve egemenlik haklarıyla ilgili bir konu üzerine alınan bu yanlış karara karşı atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir."


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