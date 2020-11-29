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Aktüel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki:
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki:

"Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-29 12:55:52 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Kalın, paylaşımında, "Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

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