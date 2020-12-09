Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Türk dış politikasını değerlendirdi: (2)

WASHINGTON (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD başkanlık seçimini kazanan Demokrat Joe Biden’ın Türk-Amerikan ilişkileri ve küresel siyaset bakımından Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik değerini takdir edeceğine inandığını söyledi.

Kalın, Washington DC Merkezli düşünce kuruluşu German Marshall Fund'ın internet üzerinden düzenlediği "Türkiye'nin Dış Politikası" başlıklı paneline katıldı.

Panelde Avrupa Birliği ilişkileri, Doğu Akdeniz gerilimi, İran ve Çin ile ilişkilerin yanı sıra Türk-Amerikan ilişkileri de masaya yatırıldı.

20 Ocak’ta görevi Donald Trump’tan devralacak olan Biden yönetimine ilişkin değerlendirmede bulunan Kalın, "Seçilmiş Başkan Biden Türkiye’yi biliyor. Türkiye’ye defalarca geldi. Obama döneminde başkan yardımcısı iken 4 kez geldi. Cumhurbaşkanımızı kişisel olarak iyi tanıyor. Türkiye’deki siyasi aktörleri ve siyaset sahnesini iyi tanıyor. Onun ve ekibinin sadece ABD-Türkiye ilişkileri bakımından değil aynı zamanda küresel siyaset bakımından Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik değerini takdir edeceğine inanıyorum. Bu nedenle, farklılıklara rağmen Biden yönetimi ile iyi ve pozitif ilişkilerimizin olabileceğine inanıyoruz." dedi.

Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini Rusya’dan almasına ilişkin bir soru üzerine Kalın, Türkiye’nin defalarca ABD'den Patriot hava savunma sistemlerini satın almak istediğini ancak bu teklifin reddedildiğini hatırlattı. Kalın, Washington'un aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Patriot sistemlerinin satılmaması durumunda alternatiflere bakacağına yönelik açıklamalarını da ciddiye almadığını kaydetti.

S-400’lerin F-35 uçaklarına tehdit teşkil ettiği iddialarının teknik olarak kolayca çözülebilecek bir konu olduğunu anlatan Kalın, şöyle devam etti:

"Bunun artık teknik bir askeri konu olmadığını biliyoruz. Kongre, bunu Rusya ile savunma sanayi ilişkileri üzerinden siyasi bir konu olarak ele alıyor. Ancak bunun için Türkiye’yi cezalandırmak oldukça zararlı olacaktır. Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verecek ve herhangi bir olumlu sonuç doğurmayacaktır."

Türkiye’nin Rusya ile de çok fazla farklılıkları bulunduğunu kaydeden Kalın, Ankara’nın Moskova ile bu farklılıkları gidermek üzere çalıştığını dile getirdi.

Rusya ile Dağlık Karabağ’daki çatışmalara ilişkin varılan anlaşmaya da değinen Kalın, başta ABD olmak üzere Batılı müttefiklerin Karabağ konusunda herhangi bir teklif vermediğini, Washington'un Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağladığı ateşkesin ise sadece bir gün sürdüğünü belirtti.

Kalın, Türkiye’nin bölgesel sorunları Rusya’dan çok ABD ve Batı ile çözmek istediğini ancak Batı'dan bu yönde somut ve sürdürülebilir bir adım gelmediğini vurguladı.



Türkiye’nin Biden yönetiminden temel iki beklentisinin olduğunu belirten Kalın, Washington'un Suriye’de YPG/PKK terör örgütüne destek vermeyi durdurması ve ABD’deki FETÖ elebaşlarına ilişkin Türkiye ile iş birliği yapması gerektiğine işaret etti.

ABD’nin terör örgütleri YPG ile PKK’yı birbirinde ayırma çabalarının "ontolojik olarak" mümkün olmadığını ve aslında iki grubun aynı olduğuna dikkati çeken Kalın, "ABD’nin bu konuda politikasının değişeceğini umuyoruz çünkü uzun dönemde ABD YPG/PKK ilişkileri Suriye kaynaklı birçok nedenden dolayı tıkanacaktır." dedi.

FETÖ elebaşı ve mensuplarının ABD’de bulunmasına ilişkin ise bu ülkenin teknik olarak hiçbir şey yapmadığını anlatan Kalın, Biden yönetiminin masasında olacak diğer bir konunun da FETÖ konusu olacağını ifade etti.

Diğer taraftan Kalın, Biden yönetimi ile Türkiye arasında transatlantik ittifak, terörle mücadele ve ekonomik iş birliği konusunda ise önemli bir iş birliği zemini olduğu değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin Biden yönetiminin İran anlaşmasına dönmesini destekleyeceğini ifade eden Kalın, Körfez’de İsrail ile kurulan ittifakın bundan pek memnun kalmayacağı ve Biden yönetiminin anlaşmaya dönmesinin oldukça zor olacağını belirtti.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi ihtimaline yönelik bir soruya yanıt veren Kalın, İsrail hükümetinin iki devletli çözüm konusundaki politikasına uymadığını ve yıllardır devam ettirdikleri abluka politikasını sürdürdüğünü dile getirdi.

Kalın, İsrail ile ilişkilerin durumundan bağımsız olarak Ankara’nın her zaman iki devletli çözümü, İsrail’in Filistin halkına yönelik ablukalarını ve baskılarını gündeme getireceğini vurguladı.

ABD’nin Çin ile rekabetine dair sorular üzerine Çin’in artık yükselen bir güç değil büyük güç olduğunu belirten Kalın, Çin ile yapıcı iş birliklerinin kurulmasının tüm dünyanın faydasına olacağını söyledi.

Kalın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı başlattığı ticaret savaşının dünya açısından iyi sonuçlar vermediğine dikkati çekti.

(Bitti)