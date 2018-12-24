0553 313 94 23

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çok önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunuyor.

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:42
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çok önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim KalınBakanlar Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

14 Aralık'taki Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi.

Sayın Cumhurbaşkanımız ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede bu konular ele alındı.

DEAŞ'la mücaedelede herhangi zafiyet olmayacaktır. Spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Böyle bir şeye müsade etmeyeceğimizi tekrar ifade etmek isteriz.

Seçim güvenliğinin herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde çalışmalar sürdürülecek.

Doğu Akdeniz'in bir barış denizi haline getirmek amacımız. Bu kaynakların bir paylaşım ve zenginlik haline gelmesi bizim amacımızdır.

Netenyahu'nun gizli bir PKK sempatizanlığı mı var? Ne zaman Türkiye bir operasyon yapsa, bir bakıyorsunuz ses İsrail'den geliyor. Acaba PKK terör örgütü ile İsrail Başbakanının gizli bir anlaşması mı var.

Devamı geliyor...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:42
  1. ibrahim kalın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van'da eğitime kar engeli
    1. Van'da eğitime kar engeli
    2. Sürücüye bıçak çekip taksiyi gasbetti
    3. Kalın: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi)..
    4. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim..
    5. ABD'de fast food restoranı sahibi Türk..
    6. "Kartepe" feribotunun İstanköy..
    7. "Başka ülkelerle ittifak yapmadığımı..
    8. Nijerya'da silahlı saldırılar protesto..
    9. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim..
    10. Adliye önünde gergin anlar! Linç..
    11. Karayolları Trafik Kanunu ile bazı..
    12. Kalın: "(Doğu Akdeniz) Uluslarası..
    13. Uzman isimden flaş açıklama:..
    14. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim..
    15. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    16. Tırnak kemirme alışkanlığından nasıl..
    17. Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!..
    18. "ABD güçlerinin Erbil'e yerleşmesi..
    19. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim..
    20. "Sigarayı bırakma" sözü bisiklet..
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!