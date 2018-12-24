Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çok önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

14 Aralık'taki Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi.

Sayın Cumhurbaşkanımız ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede bu konular ele alındı.

DEAŞ'la mücaedelede herhangi zafiyet olmayacaktır. Spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Böyle bir şeye müsade etmeyeceğimizi tekrar ifade etmek isteriz.

Seçim güvenliğinin herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde çalışmalar sürdürülecek.

Doğu Akdeniz'in bir barış denizi haline getirmek amacımız. Bu kaynakların bir paylaşım ve zenginlik haline gelmesi bizim amacımızdır.

Netenyahu'nun gizli bir PKK sempatizanlığı mı var? Ne zaman Türkiye bir operasyon yapsa, bir bakıyorsunuz ses İsrail'den geliyor. Acaba PKK terör örgütü ile İsrail Başbakanının gizli bir anlaşması mı var.

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