  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle, kamu kurum ve kuruluşlarında, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle, kamu kurum ve kuruluşlarında, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 00:26:16 -
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle, kamu kurum ve kuruluşlarında, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!
Dünya

Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan'a karşı bölgede ordu kurma kararı aldıklarını duyurdu.
CHP’li Başkan Ahmet Aras’ı topa tuttu! Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar’dan yeni hamle
Gündem

CHP’li Başkan Ahmet Aras’ı topa tuttu! Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar’dan yeni hamle

Ahlaksız filmleriyle tanınan sanatçı Müjde Ar, CHP’li Bodrum Belediye Başkanını adeta topa tuttu. Belediye ile davalık olan Müjde Ar, Gürült..
İslam Memiş'ten altın ve gümüşle ilgili flaş açıklamalar
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın ve gümüşle ilgili flaş açıklamalar

Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, yeniakit.com.tr'de soruları yanıtladı. Memiş, altın ve gümüşle ilgili kritik açıklamalarda b..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı