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Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödüllü İzzet Keribar’ın sergisi açıldı

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülüne layık görülen fotoğraf sanatının usta ismi İzzet Keribar’ın Türkiye Fotoğraf Vakfının organizasyonuyla Asya fotoğraflarını konu alan ve vakfın ilk sergisi olma özelliği taşıyan “Doğudan Gelen Işık”ın açılışı, vakfın başkanı Murat Aydın’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 08:45
Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödüllü İzzet Keribar’ın sergisi açıldı

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülüne layık görülen fotoğraf sanatının usta ismi İzzet Keribar’ın Türkiye Fotoğraf Vakfının organizasyonuyla Asya fotoğraflarını konu alan ve vakfın ilk sergisi olma özelliği taşıyan “Doğudan Gelen Işık”ın açılışı, vakfın başkanı Murat Aydın’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.


Türkiye’de fotoğraf mirasının derlenmesini ve fotoğraf sanatının gelişimini amaçlayan Türkiye Fotoğraf Vakfının organizasyonuyla usta fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’ın Asya fotoğraflarını derlediği “Doğudan Gelen Işık” adlı sergisi için açılış töreni düzenlendi. Törene fotoğraf sanatının Türkiye’de gelişmesine ve Türkiye’nin dışında tanınmasına büyük katkı sağlayan, 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının Büyük Sanat Ödülüne, 2018 yılında da Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülüne layık görülen İzzet Keribar’ın yanı sıra Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı Murat Aydın, fotoğraf sanatçıları ve fotoğraf severler katıldı. Eserlerin katmanlarını geniş bir coğrafyanın renkleri oluşturan Keribar’ın yıllar boyunca çektiği en nadide fotoğrafların gün yüzüne çıkartıldığı sergide Keribar, Başkan Aydın’a sergiyi gezdirerek fotoğraflar hakkında bilgi verdi. Ardından vakfın mütevelli heyeti, Keribar ve Başkan Aydın’ın katılımıyla serginin açılışı yapıldı.



“İzzet Keribar’a bizi onurlandırdığı için çok teşekkür ediyorum”


Başkan Aydın, “Kuruluşuna hasbelkader öncü olduğumuz, iyi yetişmiş sanatçılarımızla hayata geçirdiğimiz Türkiye Fotoğraf Vakfı olarak, ilk sergimizde, Türk fotoğrafçılığının ustalarından, Cumhurbaşkanlığı 2018 Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi İzzet Keribar ile yola çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Görsel hafızamızı toplamayı arzu ettiğimiz Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın faaliyetleri, bu ilk adımdan sonra giderek renklenecek ve çeşitlenecek. Bu yolculukta tüm güzellikleri birlikte paylaşmak umuduyla usta sanatçımız İzzet Keribar’a bizi onurlandırdığı için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



23 Şubat - 22 Mart tarihleri arasında sergi gezilebilir


1980 yılından bu yana yoğun bir şekilde fotoğraf üretimine devam eden sanatçı, Uluslararası Fotoğraf Federasyonu tarafından “Sanatçı” ve “Ekselans” unvanlarıyla onurlandırıldı. Asya’nın tarihi eserleri, renkli çarşı pazarları ve farklı manzaralarına uzanan Keribar’ın objektifinden seçilen eserler, ışığın izini doğuda sürmek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor. Sanatçının 80’e yakın eserinin yer aldığı katalog, sergi kapsamında koleksiyonuna nadide Asya fotoğraflarını eklemek isteyenlerle buluşuyor. Uzun zamana yayılan yolculuklardan izlerin görüleceği eserler, bir ay boyunca kapılarını fotoğraf severler için açık tutacak. İzzet Keribar’ın 27 eserinin bulunduğu sergi, 23 Şubat - 22 Mart tarihleri arasında Türkiye Fotoğraf Vakfı sergi alanında izlenebilir.


Sergiyi düzenleyen Türkiye Fotoğraf Vakfının mütevelli heyetinde başkanlığını üstlenen AK Parti Beykoz Belediye Başlan Adayı ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın yanı sıra fotoğraf sanatçıları Süleyman Gündüz, Murat Gür, İsmail Küçük, Mustafa Yılmaz da yer alıyor. Vakıf, 2018 yılında düzenlediği“Oksijen” temalı ZFotoFest uluslararası fotoğraf festivali ile adından uzun süre söz ettirmişti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 08:45
  1. fotoğraf
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