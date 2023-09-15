Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gelir düzeyine göre vergi ödenmesini hedefliyoruz!

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, temmuz ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Karara göre mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18 Katma Değer Vergisi yüzde 20'ye yükseltildi. Bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8 Katma Değer Vergi oranı ise yüzde 10 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, 'gelir düzeyine göre vergi ödenmesine' dair bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair soruya yanıt verdi.

"Gelir düzeyine göre vergi ödenmesini hedef alıyoruz"

"Doğrudan vergilerin payının artması gerektiğine yürekten inanıyorum" diyerek gelire göre vergi ödenmesini hedeflediklerini bildiren Yılmaz, "Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesten aynı vergiyi almak değil, gelir düzeyine göre arttıkça daha fazla vergi ödenmesi daha adaletli. Dolaylı vergi yoğun olduğunda bu ayrımı yapamıyorsunuz" dedi.

"Mevcut yapıyı tartışmamız gerektiğine inanıyorum"

Yılmaz konuya ilişkin açıklamasında şunları ifade etti.

"Ben de eski bir planlamacı, kalkınmacı olarak mevcut yapıyı tartışmamız gerektiğine inanıyorum.

Dolaylı vergilerin payı çok yüksek, doğrudan vergiler nispeten düşük. OECD, gelişmiş ülkelerle mukayese edin. Önümüzdeki dönemde toplam vergi gelirlerini değiştirir ya da değiştirmezsiniz o ayrı bir tartışma.

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Doğrudan vergilerin payının artması gerektiğine yürekten inanıyorum. Sosyal adalet açısından da çok önemli.

Bu, gelir düzeyi ne olursa olsun herkesten aynı vergiyi almak değil, gelir düzeyine göre arttıkça daha fazla vergi ödenmesi demek. Düşük gelirlilere daha az sorumluluk yüklenmesi anlamına geliyor.

Dolaylı vergi olduğunda bu ayrımı yapamıyorsunuz. Biz orada da sosyal adaleti şöyle özetliyoruz. Dar gelirlilerin daha fazla kullandığı malzemelerde KDC'yi daha düşük tutup lüks tüketimde yüksek tutuyoruz.

Tabi bu bir günde olacak bir şey değil. Orta ve uzun vadede aşama aşama gideceğimiz bir hedef.

"Memura önemli bir artış olacak"

Biz bir oran veriyoruz. Memura yüzde 15 dediniz. Yıl ortasında yüzde 15'in üstünde ise farkını veriyorsunuz. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Yıl ortasında enflasyon neyse o fark verilecek. Memurla ilgili bu yılın enflasyon farkı olacak. Seyyanen artış yaptığımız için. Dolayısıyla gelecek yılın artışı daha yüksek olacak. Enflasyondaki yeni tahminlerimiz ışığında baktığımızda memura önemli bir artış olacağını söyleyebilirim. Bu otomatik olarak memur emeklisine yansıyacak. İşçi emekli ve asgari ücretlilerle ilgili dengeleyici çalışmayı öngörüyoruz. Asgari emekli ile asgari ücreti mukayese edersek geçen yıl yüzde 64'üydü. Bu yıl yüzde 66'ya yükseldi. Bu yıl asgari ücrete ciddi artış yaptık. Asgari emekli aylığına yüzde 114 artış yaptık. Buna rağmen sosyal şartlar, beklentiler dolayısıyla burada yine bir çalışma yürütüyoruz. Yıl sonuna kadar bu çalışma bitecek inşallah. 2023 ve 2024 sonrası inşallah çok daha rahat bir döneme gireceğiz.