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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'de yeni kurulan hükümet için tebrik mesajı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'de yeni kurulan hükümet için tebrik mesajı:

"Türkiye olarak, Sayın Hamza Ersan Saner başkanlığındaki yeni kabinenin bir an önce Kıbrıs Türk halkının huzur ve refahı, ülkenin barış ve istikrarı için çalışmalarına başlayacak olmasından büyük memnuniyet duymaktayız"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 19:03:05 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'de yeni kurulan hükümet için tebrik mesajı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan yeni hükümet için tebrik mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet kurma çalışmalarının tamamlanarak Bakanlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanmasının hayırlara vesile olmasını diledi.

Oktay, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, Sayın Hamza Ersan Saner başkanlığındaki yeni kabinenin bir an önce Kıbrıs Türk halkının huzur ve refahı, ülkenin barış ve istikrarı için çalışmalarına başlayacak olmasından büyük memnuniyet duymaktayız."

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