Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Gaziantep'te özel hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden 8 kişi için taziye mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.