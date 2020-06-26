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Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

"Heyacan hayatın ışıltısı. Biliyorum ki hepiniz bugün ışıl ışılsınız. İnşallah bu heyecan harika bir motivasyona dönüşüp yarınki sınavda sizi hayallerinize daha da yaklaştıracak"

Yeniakit Publisher
2020-06-26 20:08:08 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

ANKARA(AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için "Heyacan hayatın ışıltısı. Biliyorumki hepiniz bugün ışıl ışılsınız. İnşallah bu heyecan harika bir motivasyona dönüşüp yarınki sınavda sizi hayallerinize daha da yaklaştıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından #yks2020 etiketiyle paylaştığı mesajında sınava girecek öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, heyacan hayatın ışıltısı. Biliyorumki hepiniz bugün ışıl ışılsınız. İnşallah bu heyecan harika bir motivasyona dönüşüp yarınki sınavda sizi hayallerinize daha da yaklaştıracak. Zihniniz açık olsun, hepinize başarılar diliyorum."

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