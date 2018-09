Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, esnaflara seslendi

Kırşehir'e 31'inci Ahilik Haftası ve 54'üncü Esnaf Bayramı kutlamaları için gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geleneği olmayanın geleceğinin de olmayacağını belirterek Ahilik kültürünün önemine dikkat çekti.

Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı etkinliklerinin bugünkü bölümüne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırşehir Valisi İbrahim Akın,

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOM) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Vekili Selçuk Öztürk, milletvekilleri, belediye başkanları ve 81 ilden oda birlik başkanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 31'inci Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında geldiği Kırşehir'de önce Valiliği ve Ahi Evran-ı Veli'nin türbesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı, Valilik girişinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, milletvekilleri ve diğer yetkililer karşıladı. Valiliğe geçen Oktay, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Vali Akın'dan kentte yapılan çalışmalarla ilgili brifing aldı. Oktay, daha sonra Ahi Külliyesi içindeki Ahi Evran-ı Veli'nin türbesini ziyaret ederek, dua okudu. Ziyarete, Bakan Pekcan da eşlik etti. Belediye Başkanı Bahçeci de ziyarette Ahi Evran Külliyesi Projesi hakkında Oktay'a bilgi verdi. Ardırdan Cacabey Meydanı'ndaki kutlamalara geçildi. Kalfalıktan ustalığa geçişi sembolize eden Şed Kuşatma töreninden sonra protokol konuşma yaptı.

PEKCAN: TÜKETİCİYE ZARAR VERİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan Anadolu'daki Ahilik geleneğine sahip çıkmak için çeşitli faaliyetlerde bulunacaklarını dile getirdi. Bakan Pekcan şunları söyledi: "Ahilik kültürü, içinden geçtiğimiz bugünlerde ne kadar değerli ve önemli olduğunu bir kez daha göstermiş bulunmaktadır. Ahilik kültürü yüreğinden çıkarıp Anadolu topraklarına bıraktığı bir mirastır. Bu mayanın özü dürüstlük, diğerini düşünmektir. Diğerini düşünmek, kardeş olma Ahilik kültürünün bir ürünüdür. Bugün Ahilik Haftası'nı kutlarken bir kez daha vurgulamak isterim ki bu ruh hâlâ ayaktadır. Geçmişte olduğu gibi bugün de alın teri en büyük sermayesi, dürüstlüğü en büyük ilkesi, önceliği ülkesi olan, her gün iş yerini bu bilinçle açan her esnafımız bir Ahidir. Kendilerine hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Ahilik her şeyden önce ekonomik bağımsızlık ve kendine yetme çabasıdır. Milletimiz asırlar önce Moğol istilasından kaçarlarken Ahilik kültürüyle bir araya gelmiş ve Ahi teşkilatının çatısı altında birleşmiştir. Türk esnaf ve sanatkârı aralarında sağladıkları karşılıklı dayanışma, güven sayesinde Anadolu'nun ticari hayatında söz sahibi olmuştur. Medeniyetimiz aynı zamanda ustalık üzerine kurulmuştur. Usta yaptığı işin sırrını bilen, bu sırrı meslek sırrı denen sözü de buradan gelmektedir, bu sırrı kalfasına, çırağına öğretendir. Çırakla kalfayı birbirine bağlayan kardeşlik bağıdır. Kültürümüzü derinden etkileyen şiirlerin, eserlerin ibretli sözlerin kökeni Ahilik kültürüne dayanmaktadır. İçinden geçtiğimiz bugünlerde Ahilik ruhuna çok daha sıkı sarılmamız gerekmektedir."

Ahiliğin önemli ilkelerinden birinin de yerlilik olduğunu belirten Bakan Pekcan, "Bildiğiniz gibi bugünlerde yerli üretim logomuzu geliştirdik, hepinize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Yerli üretimimize sahip çıkmak, alın terimize sahip çıkmak, çocuklarımızın zengin geleceğine sahip çıkmaktır. Yine Ahiliğin ilkelerinden birisi de dürüstlük, insanı merkeze koyan Ahilik kültürü alırken, üretirken, satarken, dürüst, güvenilir ve insan hukukuna uygun hareket etmeyi saygılı olmayı şart koşmuştur. Bunun sonucu olarak Ahiliğin temeli hilesiz iş, sağlam mal ve ölçülü kazançtır. Bakanlık olarak Ahilik kültürüne aykırı davrananları kınıyor, teşhir ediyor ve kınıyoruz. İç piyasada tüketiciye zarar veren üreticiyi cezalandırıyoruz. Tüketiciye zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz. İçinden geçtiğimiz bu günlerde Ahi Evran'ın emanetine sahip çıkıyoruz. Değerlere sahip çıkılması adına Türkçe ve İngilizce kitaplar bastırıyoruz. Külliye sona erdiğinde Kırşehir önemli bir esere kavuşacak. Ahilik kültürünün yetişmesi adına Ahilik vakfı kurulması çalışması da devam etmektedir" diye konuştu.

ESNAFA KREDİ DESTEĞİ ARTACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise esnafa verilen kredi desteklerinin artacağını söyledi. Ahilik kültürüne dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti: "Bugün burada tam bir kardeşlik iklimi içerisinde önemli bir geleneği ihya ediyoruz. Bu sene 31'incisini kutladığımız bu törenlerle bir kez daha köklerimizle kadim geleneğimizle olan bağlarımızı yeniliyor, güçlendiriyoruz. Burada da gördük; biraz önce Ahiler teşkilatının nasıl çalıştığı, çıraklıktan ustalığa nasıl geçildiği, ne tür değerlerden geçtiğini, sonrasında nasıl esnaf olunduğunu; bir kez daha şahit olduk. Biz öyle bir geleneğin öyle bir mirasın sahipleriyiz ki ticaret erbabının bu kadar hakkı, riayet ettiği bu kadar hakkı ve hukuku gözettiği, hem kendi arasında hem de ticaret yaptığı müşterileri, esnaflar arasındaki bu hassasiyeti gördüğümüzde böyle bir milletin bugün karşı karşıya kaldığımız fırsatçılık veya benzeri hasetleri yapıyor olma veya yaptırıyor olma şansı kesinlikle yoktur."

AHİLİK KÜLTÜRÜNÜ DOĞRU ANLAMALIYIZ

"Dünyaya örnek olacak teşkilatın mirasçılarıyız. Aynı gelenek ve göreneklerimiz aynı değerlerimizi bütün gücüyle sürdürmeye çalışıyoruz. Ve bu bizi geleceğe taşıyan değerlerdir" diye sözlerini sürdüren Oktay, şöyle dedi: "Her bir teşkilatımızın, her bir organizasyonumuzun, her bir kuruluşumuzun kendi üyeleri arasındaki oluşturacağı bu değerler bizim sadece bugün hayatta kalmamızı, güçlü olmamızı sağlamayacak aynı şekilde bizlerden de torunlarımıza çocuklarımıza bırakacağımız değerli miraslar olarak taşınacaktır. Doğal kaynakların sınırsızca tüketildiği bitmek bilmeyen bir hırsın ve kıran kırana bir rekabetin kol gezdiği bir dünyada yaşıyoruz. Günümüz dünyasında zenginin daha da zenginleştiği, fakirin ekmeğinin her geçen gün daha da küçüldüğü bir sistemle karşı karşıyayız. Bu sistem maalesef ki milyarlarca insanı açlık ve kıtlığa mahkum ediyor. Komşu coğrafyamız dahil dünyanın birçok köşesinden hemen hergün ekranlarımıza yansıyan fotoğraflar bu acı gerçeğin sadece birer tezahürüdür. Böyle bir ekonomik düzende insanı merkeze alan ilkeleriyle Ahilik kültürü çoğu sıkıntının çözüm yolunu bünyesinde barındırmaktadır. Ecdadımızın en güzel şekliyle uyguladığı Ahilik sistemi yıkan değil yapan, dağıtan değil toparlayan bir kurumdur. Ayrıca düsturlarını yüce dinimizden ve töremizden alması maddi ve manevi bütün ihtiyaçları gidermeyi amaçlaması Ahilik teşkilatını büyük bir kurumsal çatı yapar. Bütün bu özellikleriyle bu coğrafyanın Türkleşmesi ve İslamlaşmasında bir birinden farklı Türk boylarının kaynaşıp millet olma bilincine ulaşmasında büyük bir rol oynayan Ahilik kültürünü doğru anlamalı ve anlatmalıyız. Ahiliğin el kitabı olan sükunetnamelere her baktığımızda Ahilerin kanaatkar olması gerektiğinin önemle ifade edildiğini görüyoruz. Para biriktirme telaşı, mal yığma kaygısı gütmeyen Ahiler paralarının, sermayelerinin ve kazançlarının çokluğuyla değil bereketiyle övünmüşlerdir. İşte bunun için kendisi siftah ettikten sonra komşusunun siftah etmesini bekleyen Ahiler arasında rakiplerini ezme anlayışı yoktur. İşte bunun için 8 günlük ömre 9 günlük rızık katma tavsiyesini kendilerine daima hatırlatmışlardır."

Ahilik kültüründeki usta-çırak ilişkisine de değinen Oktay, "Ahilik kültüründe ustalar çırağının her türlü sıkıntısında onu kollayan bir ağabeyi, bilgisini karşılıksız ve muhabbetle paylaşan bir öğretmeni, neredeyse babası mesabesinde onu gözeten bir abisidir. Çırak da ustasını böyle gördüğü için Ahilik kültürünün yaşandığı bir sistemde işçi işveren ayrımı olmaz. Aralarında bir çatışma yaşanmaz. Ahi teşkilatı içinde yaşanan dükkana çırak olarak giren bir genç için orası, hem mesleğinin inceliklerini öğreneceği bir işyeri hem hayatını idame ettireceği bir rızık kapısı, hem dinini, ilimi, bilgisini, görgüsünü geliştireceği bir okul hem de ahlakını güzelleştireceği bir hikmet yurdudur. Şed Kuşatma törenlerine bu tören esnasındaki ifadelere baktığımızda bu gerçeğin çok daha net bir şekilde görüleceğine inanıyorum" dedi.

Esnaf ve sanatkârlar için yeni düzenlemeler getirdiklerini de vurgu yapan Fuat Oktay, şunları kaydetti: "Elimizde bulunan bu hazinenin kıymetini bilerek, bu mirası geleceğe taşıyacak olan siz kıymetli esnafımız için yeni düzenlemeler hayata geçiriyoruz. Sicil affından ÖTV muafiyetine, Ahilik Sandığı uygulamasından faizsiz kredi desteklerine kadar verdiğimiz destek artarak devam edecek. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığı kararı ile kiraların dövizle belirlenmesinin önüne geçecek ilk adımı attık. Bu adım hem Türk Lirası'nın güçlenmesine katkı sunacak hem de esnafımız için büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Yine geçtiğimiz Çarşamba günü biraz önce de Sayın Bakanımızın ifade ettiği şekilde, Ticaret Bakanımız Yerli Üretim Logosu'nun tanıtımını yaptılar, iş insanlarımızın ve esnafımızın ürettiği yerli ve milli ürünlerin tüketilmesine katkı sunacağı, esnafımızın hayatını daha da kolaylaştıracak icatlarımızın yanı sıra şehirlerimizin kalkınmasına katkı sunacak projelere de devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasının ardından Türkiye'de "Yılın Çırağı" seçilen Mustafa Sankaya, "Yılın Kalfası" seçilen Gamze Demiröz ile "Yılın Ustası" seçilen Osman Kalay'a ödüllerini verdi. Oktay, 2018 Yılı Hizmet Ödülü'nü de YÖK Başkanı Yekta Saraç adına Başkan Vekili Prof. Dr. Zafer Kapıcıoğlu'na verdi.

TOBB Başkan Vekili Selçuk Öztürk, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Ahilik Kaftanı giydirildi. Ayrıca Fuat Oktay'a "Yılın Ahilik Ödülü"nü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan verdi.

Ödül töreninin ardından Muharrem ayı dolayısıyla Cacabey Meydanı'nda aşure dağıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ticaret Bakanı Ruhcar Pekcan, vatandaşlara aşure ikram etti.

AHİ EVRAN-I VELİ'NİN TÜRBESİNİ, NEŞET ERTAŞ'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "31. Ahilik Haftası Kutlamaları" kapsamında geldiği Kırşehir'de Ahi Evran-ı Veli'nin türbesini ziyaret etti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı türbe ziyaretinde Oktay, dua etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ayrıca, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş ve babası bozlak ustası Muharrem Ertaş'ın kabirlerini ziyaret etti. Oktay, burada okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Mezarlara çiçek bırakarak su döken Oktay, dua okudu.