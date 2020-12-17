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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD'ın 11. kuruluş yılını kutladı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD'ın 11. kuruluş yılını kutladı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:56:46 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD'ın 11. kuruluş yılını kutladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 11. kuruluş yılını kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AFAD, afetlerde vatanımızın dört bir yanına sıfırıncı dakikada ulaşıyor, insani yardımlarla Türkiye'nin dünyadaki mazlumlara uzanan yardım eli oluyor. Afet yönetiminin dünya markası, ülkemizin gurur kaynağı AFAD'ımızın kuruluşunun 11. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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