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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın test sonucu açıklandı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın test sonucu açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, PCR test sonucunun negatif çıktığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 21:02:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın test sonucu açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, PCR test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

Oktay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan PCR test sonucum hamdolsun negatif çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yakından ilgilenen, dualarını esirgemeyen ve iyi dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hekim ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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