Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşması canlı YAYIN
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in yayınladığı videolarla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hedef alınıyor görünse de MHP lideri Devlet Bahçeli, hedefin Türkiye olduğunu açıkladı. Devlet Bahçeli, yapılan operasyonun kirli biri operasyon olduğunun altını çizerek Bakan Soylu’ya sahip çıktı. Bahçeli’nin Sedat Peker açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sedat Peker’in yayınladığı videolara ne cevap vereceği ise bir hayli merak edilmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında konuşacak. Peki Cumhurbaşkanı ne zaman konuşacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne konuşacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın bugünkü konuşması canlı YAYIN.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli, Sedat Peker'in videolarıyla başlayan tartışmalar hakkında ilk kez ve net konuştu. Bahçeli, "İçişleri Bakanı yalnız değildir, yaşananlar karşısında sessiz kalmak bu kiralık çevrelere destek vermektir" dedi. Bahçeli, sadece Süleyman Soylu'ya değil, eski başbakan Binali Yıldırım'a da destek verdi.
Erdoğan'ın Sedat Peker açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sedat Peker için ne konuştu? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına ilişkin ne söyleyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada "Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz" ifadelerini kullanarak, "19 yıl önce ülkenin yönetimini devraldığımızda yaptığımız en önemli işlerden biri de geçmişte terör örgütleri ve ideolojik kavgalar yanında suç örgütlerinin cirit attığı ülkemizin her yerinde huzuru sağlamak olmuştur. Yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde suç örgütlerini ülkenin ve milletin başına musallat olmaktan tamamen çıkardık." demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşacak?
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında kapsamlı bir konuşma yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 12:00’da AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılacak. Başkan Erdoğan daha sonra saat 14.00’da ise partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.