Cumhurbaşkanı fethe çıkıyor! Financial Times'da dikkat çeken haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırım dünyasını fethedecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Eylül'de ABD'li büyük şirket yöneticileriyle bir araya geleceğini belirten Financial Times, katılımcı listesinde Wall Street bankaları JPMorgan ve Goldman Sachs'tan üst düzey yöneticilerin de yer aldığı ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yatırımcıları ülke piyasalarına çekmek için bu ay New York'ta ABD'nin önde gelen iş dünyası liderleriyle bir araya gelmeye hazırlandığı belirten The Financial Times görüşmenin detaylarını paylaştı.

ERDOĞAN YATIRIM FETHİNE ÇIKIYOR

Britanya merkezli The Financial Times'ın Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve planlar hakkında bilgi sahibi olan diğer bazı kişilere dayandırdığı haberinde, Erdoğan ve beraberindeki heyet, Eylül ayının son haftasında BM Genel Kurulu ile aynı zamana denk gelen en az dört etkinlikte yatırımcıları ve şirket yöneticilerini etkilemeye çalışacak denildi.

Financial Times bilgi veren kişiye göre katılımcı listesinde Wall Street bankaları JPMorgan ve Goldman Sachs'tan üst düzey yöneticiler de yer alıyor.

GOLDMAN İLE YATIRIM TOPLANTISI

Goldman, ertesi gün alt Manhattan'daki merkezinde, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın konuşmalarının yer aldığı bir Türk yatırım konferansına ev sahipliği yapacak. İstanbul'da listelenen şirketlerin de etkinliğin yan etkinliklerinde yatırımcı toplantıları düzenlemesi bekleniyor.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır da TAİK ve Citigroup tarafından düzenlenen görüşmelere ev sahipliği yapacak.

FT'nin belirttiğine göre JPMorgan, Goldman ve Citi konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.