Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Külliye'de deprem seferberliği! Tırlarla afet bölgelerine yardım gönderiliyor
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'nın etkilendiği deprem bölgelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Külliye'den yiyecekten, giyeceğe kadar birçok ihtiyaç malzemesi paketlenerek tırlarla bölgelere gönderiliyor.
Kahramanmaraş merkez üssü 10 ilin etkilendiği depremde can kaybında bilanço ağırlaşırken; arama kurtarma çalışmaları canhiraş bir şekilde devam ediyor.
Türkiye'de 7 günlük milli yas ilan edildi, 10 ili kapsayan 3 aylık OHAL kararı alındı. Dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kalan Türkiye'de devlet-millet el ele yaraları sarmaya çalışıyor.
Külliye'deki personel canla başla çalışıyor
Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da devlet yetkilileri çalışmaları yerinde incelerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla da Külliye'de tüm personel canla başla çalışarak deprem bölgelerine yiyecek, kıyafet gibi depremzedelerin ihtiyacı olan malzemeleri gönderiyor.
Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi çalışanlarının deprem bölgelerine yardım gönderdiği anlara ilişkin kareler: