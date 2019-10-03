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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...

Cumhurbaşkanlığı sisteminde "50+1 baraj fazla yüzde 40 üstü alan seçilsin" diyerek baraj tartışmasını başlatan eski bakan Faruk Çelik'ten yeni açıklama geldi.

03 Ekim 2019 Perşembe 10:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Geçtiğimiz günlerde "İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formülü Türkiye'yi yorar" açıklaması yapan eski bakan Faruk Çelik'ten ikinci bir açıklama geldi.

Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Unutmayalım ki çıtayı yüksek tutmanın elbette avantajları vardır ve önemlidir. Ancak çıtanın herkes için esnek ve erişilebilir olması, ülke sosyolojisi ve siyaset pratiğimiz açısından çok önemli, hayati ve sürdürülebilirdir" dedi. 

Ayak basmadığım yer kalmadı

Faruk Çelik, “30 yıldır çekirdekten gelerek aktif siyasetin içinde Bir siyasetçinin bulunması gereken tüm kademelerde bulundum. Milletvekilliğinden bakanlığa, devlet yönetiminde sorumluluk aldım, bu süre zarfında meselelere her zaman tavan yerine tabandan baktım. Kuzeyden güneye,doğudan batıya ayak basmadığım yer tanıklık etmediğin sorun alanı kalmadı gibi. Ülke sosyolojisinin meselelerini potansiyelini ve işleyiş düzenini adeta içselleştirdim” ifadelerini kullandı.

Tespitimden kimse bir şey aramasın

Çelik, “Tüm bunların ışığında son iki seçimi, yaşanan tartışmalarıyla birlikte dikkatle irdeledim. Vardığım sonuç şudur; Türkiye sosyolojisi ve ekonomisi %50 artı 1 oy yükünü çekemez. Bu benim görüşüm. Tespitimin, önünde veya arkasında bir şey aranmasını doğru bulmuyorum” dedi.

Neden rahatsız olunuyor?

Çelik, “Bazıları, “Cumhur İttifakı'nın oy oranı %50'nin altına düştü o nedenle bu öneri geldi” diyor. Ben de “Madem öyle, bu durumda demek ki başkaları da %50'nin üzerine çıkacak. Neden rahatsız olunuyor, birilerine gündoğdu, iyi ya” diyorum. Buyurun. Bu önerimi ortaya koyarken, kimseyle konuşmuş, görüşmüş de değilim. Tamamen kişisel görüşlerimdir. Benim derdim, %50'nin altına düşülmesi çıkması değil. Derdim memleketim, milletimdir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:04
  1. Faruk Çelik

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