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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ziyaret!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ziyaret!

Yeniakit Publisher
2023-11-16 14:21:00 - 2023-11-16 14:24:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’den gelen yaralıları ziyaret etti.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen ve Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirilen hastaları, Esenboğa Havalimanında sağlık ekipleri karşıladı.

Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklardan ambulanslara nakledilen 27 hasta, Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hastalara ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen ve tedavilerine burada devam edilen 27 Gazzeli kanser hastasını şehir hastanesinde ziyaret etti.

Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi'ne gelen Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti.

Hastaları tek tek ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
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