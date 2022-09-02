Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TİP'li Ahmet Şık'a çok sert cevap: Bu zat kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın!

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Cuma namazını Üsküdar'daki Kemer Aydınlar Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan namaz çıkışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'a, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı bir canlı yayında kullandığı "AKP siyasi bir parti değil bir suç örgütü ve kapatılacak" ifadeleri soruldu.

'Kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın'

Cevabına, "Bu zat zaten teröristin tekidir." diye başlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Ahmet Şık'ın soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter. O kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın.