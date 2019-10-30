Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi ayar: Önce bunun bedelini öde

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG'ye düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Rasulayn'da çok sayıda köstebek tünelleri ele geçirildi. Tünellerin yapımında YPG'ye yardım eden Fransız şirkete ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert yüklendi. Erdoğan, "Teröristler tünellerin betonlarını Lafarge'den aldılar, ey Fransa, önce bunun bedelini öde" ifadelerini kullandı.

"Ey Fransa sen önce bunun bedelini öde"

Erdoğan konuşmasında, "Biz bunları Barış Pınarı Harekatı'nda da gördük. Biz gerektiğinde gül bahçesine girercesine vatanımızı koruduk. Tehditlerin evimizin kapısına dayanmasını beklemedik. Yeri geldiğinde FETÖ'cü hainleri paketleyip getiriyoruz. Yeri geldi, bölücü teröristleri en güvenli sandıkları yerlerde imha ettik. Suriye sınırımız boyunca kurulmaya çalışına terör koridorunu parçalayıp attık. Barış Pınarı Harekatımız devam ediyor. Sözler yerine gelir, sınırlarımız teröristlerden arındırılırsa ne ala. Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bütün o tünellerin betonlarını Lafarge'den aldılar. Ey Fransa sen önce bunun bedelini öde. Siz terör örgütlerine yardım, yataklık yapan bir ülkesiniz. Bunlara ses çıkarmazsınız, sarı yeleklilerle uğraşırsınız. Mazlumların ahı çarpar. Son terörist ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz. Biz petrolün veya paranın değil, milletimizin istiklali ve istikbali için Suriyelilerin evine dönüşü peşindeyiz." dedi.