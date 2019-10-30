  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi ayar: Önce bunun bedelini öde

Barış Pınarı Harekatı'nda eli kanlı terör örgütü YPG'ye ait tüneller ele geçirilmişti. Köstebek tünellerinin yapılmasına Fransa merkezli şirket yardım etti. Fransız şirkete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristler tünellerin betonlarını Lafarge'den aldılar, ey Fransa, önce bunun bedelini öde" dedi.

2019-10-30 16:17:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi ayar: Önce bunun bedelini öde

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG'ye düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Rasulayn'da çok sayıda köstebek tünelleri ele geçirildi. Tünellerin yapımında YPG'ye yardım eden Fransız şirkete ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert yüklendi. Erdoğan, "Teröristler tünellerin betonlarını Lafarge'den aldılar, ey Fransa, önce bunun bedelini öde" ifadelerini kullandı.

"Ey Fransa sen önce bunun bedelini öde"

Erdoğan konuşmasında, "Biz bunları Barış Pınarı Harekatı'nda da gördük. Biz gerektiğinde gül bahçesine girercesine vatanımızı koruduk. Tehditlerin evimizin kapısına dayanmasını beklemedik. Yeri geldiğinde FETÖ'cü hainleri paketleyip getiriyoruz. Yeri geldi, bölücü teröristleri en güvenli sandıkları yerlerde imha ettik. Suriye sınırımız boyunca kurulmaya çalışına terör koridorunu parçalayıp attık. Barış Pınarı Harekatımız devam ediyor. Sözler yerine gelir, sınırlarımız teröristlerden arındırılırsa ne ala. Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bütün o tünellerin betonlarını Lafarge'den aldılar. Ey Fransa sen önce bunun bedelini öde. Siz terör örgütlerine yardım, yataklık yapan bir ülkesiniz. Bunlara ses çıkarmazsınız, sarı yeleklilerle uğraşırsınız. Mazlumların ahı çarpar. Son terörist ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz. Biz petrolün veya paranın değil, milletimizin istiklali ve istikbali için Suriyelilerin evine dönüşü peşindeyiz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İsa

Lafla peynir gemisi yürümez ABD ve Fransa başta olmak üzere teröre destek veren ülkeler için gerekeni yapın ve açın davayı.
  • Yanıtla

Babayiğit?

Cozemedim.abdnin aşağılayıcı hakaret dolu mektubuna adam gibi cevap yok abd yaptırımlarına kınamadan başka tepki yok Erdogani cozemedim...yok mu EYYY ABD DIYECEK BIR BABAYIGIT
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim