Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sözleşmeli personel açıklaması! Sözleşmeli personelde yeni sistem

Yüzbinlerce sözleşmeli statüsünde çalışan memurlar için beklenen açıklama bugün yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sözleşmeli sistemi duyurdu:

Kamudaki sözleşmeli personelin kamuya geçirilmesini değerlendirdik. Mali idareler dahil olmak üzere sözleşmelerin kadroya geçmesi için 3 yıl bu statüde çalılma şartı aranacak. Sözleşmeliden kadroluya geçiş 3 artı 1 yılıık zamanda gerçekleşecek. Henüz bu süreyi doldurmayanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecek. 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.

"Hayırlı olsun"

Kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli kadro statüsünü daha sürdürebilir hala getirmeyi hedefliyoruz. 424 bin sözleşmeliye ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Mesleki eğitimi güçlendirmek için yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini almaya devam ediyoruz. Meslek liselerimizde doluluk artıyor. Burayı artık en seçkin öğrencilerimiz tercih ediyor.