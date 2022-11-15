Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika gıda krizi açıklaması: Harekete geçmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali ketindeki G20 Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Dünya, buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır" dedi.

"Harekete geçmeliyiz"

"Dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalı" diyen Erdoğan, "Aksi takdirde, önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız. İhraç edilen tahılın Afrika başta olmak üzere acil ihtiyaç duyan az gelişmiş bölgelere ulaştırılması için de harekete geçmeliyiz. Gıda krizinin idaresinde olduğu gibi, bir enerji merkezi olarak Avrupa başta olmak üzere yakın bölgemizin güvenliğine net katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.