Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir sürprizi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un belgeseli için şiir okudu.25 Şubat 2019 Pazartesi 14:15
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde geçen çocukluk yıllarının anlatıldığı Akif isimli belgesel film de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şiir okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akif’in ‘‘sessiz yaşadım’’ şiirini belgesele özel olarak okudu.
Mehmet Akif Ersoy’un Bayramiç’de geçen çocukluk yıllarının anlatıldığı ‘‘Akif’’ belgeseli yakında izleyici ile buluşuyor. Docudrama türünde hazırlanan belgesel filmin en büyük sürprizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Akif’in İstanbul Bayazıt camiinden kaldırılan cenaze görüntülerinin üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akif’e ait;
‘‘Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince / Günler şu heyûlâyı da er geç silecektir. / Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma / Sessiz yaşadım, kim, beni nereden bilecektir? ’’ şiirini okudu.
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