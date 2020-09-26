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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Hedefleri Türkiye'yi yurt dışına bağımlı kılmak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Hedefleri Türkiye'yi yurt dışına bağımlı kılmak

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen 300 fabrikanın toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa, onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır'' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 18:11:00 - 2020-09-26 19:00:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Hedefleri Türkiye'yi yurt dışına bağımlı kılmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2020 festivali için geldiği Gaziantep'te Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen 300 fabrikanın toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

"1 milyar dolar katkı sağlayacak"

Koronavirüs salgınının etkisini yitirmesiyle birlikte Türk ekonomisinin yeni rekorlara koşmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, "Açılışını yaptığımız 300 fabrikanın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu fabrikalarda 45 bin vatandaşımız doğrudan istihdama kavuştu. Tam kapasiteye geçmesiyle bu fabrikaların Gaziantep'in ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlaması bekleniyor" dedi.

"2008 küresel krizinden terörden darbe girişimine; ülkemizi ve bağımsızlığımızı hedef alan birçok saldırıyı başarıyla bertaraf ettik" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde de koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin avantajlarını değerlendirerek, aldığımız tedbirler sayesinde bu salgının Türkiye'yi tökezletmesine müsaade etmedik. Ekonomik istihdam kalkanı paketiyle vatandaşımızı, esnafımızı ve firmalarımızı salgının etkisine karşı korumaya aldık."

Uluslararası şirketlerin alternatif üretim üssü arayışlarında Türkiye'nin adını artık daha fazla zikretmeye başladığını kaydeden Erdoğan, "Sanayisi, üretim kapasitesi, nitelikli iş gücü, sağlık ve ulaşım altyapısıyla ülkemizin yıldızı daha çok parlıyor" dedi.

"Hedefleri Türkiye'yi yurt dışına bağımlı kılmaktır"

Türkiye'nin salgın sürecinden güçlenerek çıkacağını aktaran Erdoğan, "İş insanlarımızı ve firmalarımızı hep destekledik ve teşvik ettik. Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa, onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır. Her kim devlet ile özel sektörün işbirliğini acımasızca eleştiriyorsa onun hedefi Türkiye'yi yurt dışına bağımlı kılmaktır" diye konuştu.

Bazı siyasi parti temsilcilerinin son dönemde yaptıkları özel sektör karşıtı açıklamaların zihin kodlarını ortaya koyduğunu aktaran Erdoğan, "Gerçi bunların mazisinde savunma sanayii başta olmak üzere her alanda özel sektör karşıtlığının birçok örneği vardır. Milletimiz vakti saati geldiğinde bunları da siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldırmakta tereddüt etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

murat

akp bir fabrika bile açmıyeeehhh
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alcaklari iyi taniyoruz

......
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