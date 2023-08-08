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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeniakit Publisher
2023-08-08 21:01:00 - 2023-08-08 21:35:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 14. Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada tahıl koridoru hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 14. Büyükelçiler Konferansı’nda kritik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedik. Vatanımızı parçalamak için her yolu denediler. Türkiye'nin yeniden ayağa kalmasına set çekecek tüm araçları kullandılar ama ne yaptılarsa emellerine ulaşamadılar. FETÖ'cü hainlerin ölüm kusan tanklarına teslim olmadık. Can verdik, binlerce vatan evladını şehit verdik ama istikbalimize leke sürdürmedik.

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Yorumlar

Fagıh

Kirayı, pahalılığı acil çöz.. Yabancılara satışı durdur yrter artık

Leyl.....

Sn.Cumhurbaskanim.Ben sizden bu lgbt ile Türk Aile yapisini bozanlar ile sokak hayvanlari ile ilgili bir cözüm rica edecegim.Saygilarimla.
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