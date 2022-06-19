Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO’ya belgeli çıkarma!

Türkiye, küresel meselelerde uyguladığı adil ve dengeli dış politikası ile dünya gündeminde ana aktör haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ay sonunda İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin tezlerini özel belge ve dosyalarla ortaya koyacak.

İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye verdiği silahlar ile finansal ve siyasi destek kanıtlarıyla bir kez daha ortaya konulacak, bu hasmane tutum sürerken 'müttefiklik' ilişkisi kurulamayacağı ifade edilecek.

Son olarak Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında İsveç yapımı 200-1000 metre menzilli 84 kalibrelik AT-4 tanksavar silahları ele geçirildi. Tanksavarların seri numaraları kaydedildi ve fotoğrafları çekildi.

Öte yandan Yunanistan'ın uluslararası hukuku alenen ihlal etmesi nedeniyle Ege'de gerginliği tırmandırması da kritik NATO zirvesinde masada olacak.

(1947) Paris ve (1923) Lozan Anlaşmalarının 'esastan ihlali' anlamına gelen gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması ve Savunma Bakan Yardımcısı düzeyindeki tahrik edici ziyaretler de Türkiye tarafından kayıt altına alındı. Atina'nın reddettiği gerçekler de müttefiklere belgeleriyle gösterilecek.

Teröristlerin tanksavar silahı İsveç'ten

Terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye silah ve parasal destek veren, teröristleri ülkesinde barındıran, yasa dışı eylemlerine göz yuman İsveç'in yanı sıra, PKK terör örgütü ile ilişkisini saklamayan Finladiya'nın NATO üyelik başvurusu zirvenin en önemli başlıklarından olacak.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesine yönelik talepleri karşılıksız bırakan İsveç'in terör örgütüne verdiği silahlar da seri numaraları ve fotoğraflarla kayıt altına alındı.

Mehmetçiğin terör örgütüne yönelik operasyonlarında 2018 yılından bu yana Hakkari, Şırnak, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgesinde çok sayıda AT-4 tanksavar ele geçirildi.

Teröristler tarafından Türkiye ile Irak ve kuzey Suriye'de yoğun olarak kullanılan İsveç üretimi AT-4 tanksavar füzeleri piyade birliklerinin zırhlı araç ve tahkimatlarını yok etmek veya devre dışı bırakmak amacıyla tasarlandı.

Yunan ihlalleri de kayıt altında

NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara-Atina hattındaki gerginlik de gündeme gelecek. Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak Lozan ve Paris anlaşmalarını ihlal ettiği gerçeği, müttefiklere kanıtlarıyla gösterilecek. 'Mağdur edebiyatı' yapmayı genel politikası haline getiren Yunanistan adaları savunma amaçlı silahlandırdığını, göçmenleri geri itmediğini ve uluslararası hukuku ihlal etmediğini iddia ederek 'Türkiye bize saldıracak' algısı yaratmaya çabalıyor.

Atina, Türkiye'nin kayıt altına aldığı ve uluslararası kamuoyuna duyurduğu hukuk ihlallerine uluslar arası toplumu ikna edici bir yanıt veremiyor. Aksine, Türkiye ana karası üzerinde askeri uçuşlar yaparak, gerilimi tırmandırmaktan geri durmuyor. Ankara, Yunanistan ile sorunlarda diyalog yanlısı olduğunu ancak meşru haklarından da vazgeçmeyeceğini tekrar vurgulayacak.

Ukrayna krizinde başat rol

Madrid'deki zirvede ele alınacak dosyalardan biri de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Rusya'nın da Ukrayna'nın da güven duyduğu tek ülke olan, üstlendiği arabuluculuk rolüyle süreçte etkin olan Türkiye, ateşkesin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi ile tahıl koridorunun açılması yönündeki temaslar hakkında müttefikleri bilgilendirecek.