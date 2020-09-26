Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mavi Vatan" mesajı: Dünyada bunu gerçekleştirebilen 10 ülkeden biriyiz

"Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1538 yılında gerçekleşen Preveze Deniz Muharebesi’nde Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı elde ettiği zaferin Türk denizcilik tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Erdoğan bu büyük zaferin Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki hakimiyetini perçinlediğini ve Türk donanmasının gücünü tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Tarihin Türk denizcilerinin hüküm sürdüğü tüm denizlerde barışın, huzurun, adaletin hakim olduğunu kaydettiğini aktaran Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi gibi nice şanlı zaferlerle dolu bir geçmişe sahip olan Türk Deniz Kuvvetleri'nin devraldığı bu mirası güçlendirerek geleceğe taşımasından iftihar ettiklerini vurguladı.

Erdoğan, "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizlerimizin emniyetini sağlayan Deniz Kuvvetlerimiz köklü ve saygın tarihinden aldığı güçle birlikte gelişmiş imkân ve kabiliyetleri, nitelikli personeli ve üstlendiği tüm görevlerde elde ettiği başarılarla milletimizi gururlandırmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Denizlerdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya devam etmekteyiz"

Son dönemde dünyada ve özellikle Akdeniz'de yaşanan olayların her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olunması gerektiğini gösterdiğini belirten Erdoğan "Mavi Vatanımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz" dedi.

"Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barışı, huzuru, güvenliği daim kılmak için ordumuzun tüm unsurlarını olduğu gibi Deniz Kuvvetlerimizi de yerli ve milli imkân ve kabiliyetlerle donatmaktayız" diyen Erdoğan Türkiye'nin bugün dünyada kendi savaş gemilerini milli imkanlarla tasarlayıp inşa edebilen ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olduğunu kaydetti.

Mavi Vatanı korumak ve Türkiye'nin meşru haklarına göz dikenleri caydırmak için Deniz Kuvvetleri'ni güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü"nde vatan için mücadele eden bütün kahramanları ve şehitleri şükranla andığını belirterek mesajını noktaladı.