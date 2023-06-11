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Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manchester City'ye tebrik
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manchester City'ye tebrik

Yeniakit Publisher
2023-06-11 01:24:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manchester City'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Manchester City'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İtalyan ekibi Inter'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan İngiltere temsilcisi Manchester City'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin göz bebeği, medeniyetlerin beşiği İstanbul'umuzun ev sahipliğinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğa ulaşan Manchester City takımını tebrik ediyorum. Türkiye'nin misafirperverliğini bir kez daha kanıtlayan, bu büyük organizasyonun sorunsuz ve başarılı bir şekilde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi: Real Madrid: 1 - Manchester City: 1
UEFA Şampiyonlar Ligi: Real Madrid: 1 - Manchester City: 1

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UEFA Şampiyonlar Ligi: Real Madrid: 1 - Manchester City: 1


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