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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kurban bayramı tatili' açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kurban bayramı tatili' açıklaması

Diyarbakır'da giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 13:51:00 - 2021-07-09 14:34:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kurban bayramı tatili' açıklaması

Diyarbakır'da giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası kendisini bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bir yerde gazi camimizde cuma namazını kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Biliyorsunuz bu PKK terör örgütü bu mescidimizi kurşunlamış ve burayı bir harabe haline getirmişti.

Kurşunlu Camii, gerçekten bu şehrimizin bu beldemizin adeta bir tacıydı. Şimdi ise uzun bir aradan sonra burada tekrar bir cuma namazını kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz.

Suriçi'nde konutlarımız yerel mimariyle inşa ediliyor. Bir an önce bunlar bitirilip sahiplerine teslim edilecek. Bir başka Diyarbakır'ı inşa ediyoruz.

Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Tatil süreci 9-10 gün arasında dolaşıyor. Arkadaşlarımız çalışmalarını yürüyor. Millete seslenişte duyuracağım.

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