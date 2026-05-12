Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dünya Çiftçiler Günü Programı”nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Değerli çiftçi kardeşlerim, kıymetli üreticilerimiz, bakanlığımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dünya Çiftçiler Günü vesilesi ile sizlerle olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz.

Bugün Türkiye'de tarım ayaktaysa, üretim, ihracat rekorlar kırıyorsa bunda sizin payınız var. Topraklarımız en verimli şekilde korunuyorsa bunda sizin katkınız var. Vesayet zincirleri kırıldıysa bunda sizlerin hayır duası ve desteği var. 15 Temmuz ihanetinin bozguna uğratılmasında büyük rolünüz var. O gece traktör lastiklerini ateşe veren, milli iradeyi canı pahasına müdafaa eden tüm çiftçi kardeşlerimize bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Yokluğunuzu rabbim bu ümmete, millete göstermesin.

Tarım ve toprak bizim değerler piramidimizde çok önemli bir yere sahiptir. Dünyayı ahiretin tarlası gören inancın mensuplarıyız. Toprak bizde su gibi azizdir, hayattır, berekettir, nimettir, saflık ve temizlik vesilesidir. Bizim için toprak sadece üstündeki nimetlerle değil altındaki şehitlerle, velilerle de kıymetlidir.

Toprak bizim için üstündekilerle birlikte altındakilerle de mübarektir. Bu anlayış ile göreve geldiğimiz günden bu yana çiftçilerimizin ve toprağımızın adeta üzerine titredik. Desteklerimiz ile, kredi destekleri ile toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için 939 milyar liraya çıkardık. Su stresi ve iklim krizi yanında salgın, sıcak savaşlar da gıda arz güvenliğinin önemini tescilledi. Gıda milliyetçiliği yaygınlık kazandı.

Tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimde ise lgüç ondadır. Etrafımızı saran ataş çemberinden ülkemizi korurken vatandaşımızın da gıda emniyetini sağlamayı başardık. Kardeş ülkeleri sarsan çatışmalarında ülkemizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz. Gübre stoklarımız yeterli seviyede. İlave bir takım tedbiri de hayata geçirdik. Cennet vatanımızda 206 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Sebze üretiminde 3, meyvede 4.'yüz. 21 üründe ilk üçteyiz. Bal üretiminde Avrupa'da lider su yetiştiriciliğinde ikinci sıradayız. Yağışlar iyi seyrediyor, sulamada sıkıntımız bulunmuyor. Zirai don gibi hadiselerle düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz bu yıl yeniden yükselişe geçecek. Birçok üründe bu yıl çok bereketli bir yıl olacak.

Kırsal kalkınma sadece tarım değil, kalkınma politikamızın da temelini teşkil ediyor. Destek programlarımızı sürekli hale getireceğiz. Buzağılar doğuyor, üretim sürüyor. Büyükbaş destek programında hak sahiplerine ödemeleri önümüzdeki ay yapacağız. Bu sene hem hibe desteği oranımızı hem de destek alacak proje limit tutarını artırdık.

Ayrıntılar hazırlanıyor...