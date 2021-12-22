Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar kurunun düşüşüne ilk yorum
AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolar kurunun sert düşüşüne ilişkin ilk kez konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin yeni ekonomi politikasını açıklamasının ardından çakılan dolarla ilgili Erdoğan ilk kez değerlendirmelerde bulundu.
"Yüzleri düşüyor"
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri:
Dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Milletimiz bu programı olumlu karşılamış destek vermiş, piyasalar da bu programı desteklemiştir.
Biz terör örgütü elebaşlarını inlerinde ezdiğimizde yüzü düşmüştü. Bugün de Türkiye ekonomisi kur üzerinden saldırıya uğrarken yüzü gülenlerin, yeni sistemle bu oyun bozulurken yine yüzleri düşüyor.