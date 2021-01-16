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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BİP ve Telegram paylaşımı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BİP ve Telegram paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BİP ve Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 10:32:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BİP ve Telegram paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya uygulaması BİP ve Telegram'dan paylaşımda bulundu.

"Günaydın kıymetli kardeşim." ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hafta sonunuzun mutlu ve huzurlu geçmesi en büyük temennim. Bugün İstanbul'dan Manisa'ya canlı bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Öğleden sonra saat 14.00'de başlayacak programla, Manisa'da tamamlanan enerji ve tabii kaynaklar projelerini hizmete alacağız.

Enerji konusunun dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğu böylesine kritik bir dönemde, bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak. Türkiye'nin daha da büyümesi, güçlenmesi, tam bağımsız ve müreffeh yarınlara emin adımlarla ilerlemesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum."

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Yorumlar

Putsavar

19 YILDA 23742 FABRİKA AÇAN REİSİMİZE HELAL OLSUN.EYYYYYY CAAAAHAAAPELİİİ İSTEMEZUKCULER 1 TANE ÇİVİ ÇAKMIŞLIĞINIZ VAR MI HA BİRTANE ÇİVİİİ BRE ARSIZ BRE NANKÖRLER REİSİMİZ OLMASA ACINIZDAN KABURGA KEMİKLERİNİZ SAYILIRDI AMA MAŞALLAH HEPİNİZ TIKSIRANA KADAR YİYİP İÇİP PARAZİT GİBİ ÜSTÜMÜZDEN BESLENİYORSUNUZ ALLAHTAN REİS İNSAFLI YOKSA SİZİN İÇTİĞİNİZ SU ALDIĞINIZ HAVA ZARAR
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Turk

Hala whastapp dayım bip ve telegram a geçersem bütün yazışmalar okunur
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