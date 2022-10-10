Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başörtüsü' talimatı

Başörtüsünün yasal güvenlik altına alınması için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Yeni finansal mimari arayışlarının dünya çapında hız kazandığı dönemde katılım finans kurumlarının önemli ihtiyacı karşılayacağına inanıyorum. Mecliste yaptığımız AK Parti Grup toplantısında CHP Genel Başkanı tarafından gündeme getirilen kamuda başörtüsü ve çalışma hakkı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduk, çağrı yaptık.

CHP'de tartışmalar yasakçı zihniyetin tekrar pusuda beklediğini gösterdi

20 yılda yaptığımız düzenlemelerle ülkemizin kanayan yarası olan başörtüsü ve çalışma hakkındaki sorunu çözmüştük. CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu gündeme getirmesi üzerine özellikle CHP'de tartışmalar yasakçı zihniyetin tekrar pusuda beklediğini gösterdi.

Bizde çözümü anayasal güvence alma teklifinde bulunduk. Meclis'te kabul edilen daha sonra CHP Genel Başkanı'nın AYM'de iptal edilen bir düzenleme vardı. Arkadaşlarımıza aile kurumunu da içeren daha kapsamlı anayasa değişikliği talimatını verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl tutuma gireceğini hep birlikte göreceğiz.

Bizde çözümü anayasal güvence alma teklifinde bulunduk. Meclis'te kabul edilen daha sonra CHP Genel Başkanı'nın AYM'de iptal edilen bir düzenleme vardı. Arkadaşlarımıza aile kurumunu da içeren daha kapsamlı anayasa değişikliği talimatını verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl tutuma gireceğini hep birlikte göreceğiz.