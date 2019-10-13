Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu hayranlık Nijeryalı öğrenciye kitap yazdırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öğrenim gören Nijeryalı Nura Yunusa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgi ve hayranlık ile "Erdoğan Kim?" kitabını kaleme aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü yüksek lisans öğrencisi Yunusa, "Erdoğan Kim?" kitabını ilk olarak kendi ana dili Hausacada yayımladı, daha sonra İngilizceye tercüme etti.

Kitap, Erdoğan'ın çocukluğu ve eğitim hayatı, yaşadığı zorluklar, siyasi hayatında kazandığı başarılar ile dini konulardaki hassasiyetinden bahsedildiği 4 ayrı bölümden oluşuyor.

Yunusa, kitabı yazmaya karar vermesi, bu süreçte yaşadıkları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a beslediği muhabbetle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türk ve Osmanlı tarihiyle yakından ilgileniyor

Lisans eğitimini de KKTC'de tamamladığını ve yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs'ta olduğunu söyleyen Yunusa, "Kıbrıs'a gelmeden önce de Erdoğan'la ilgili haber ve makaleleri okuyordum, onunla ilgili birçok şey biliyordum ancak onunla ilgili kitap yazmaya Kıbrıs'ta karar verdim. Uzun zamandır bu kitabı yazmak istiyordum. Bu yıl yazabildim." dedi.

Türk ve özellikle Osmanlı tarihiyle ilgili yoğun okumalar yaptığını belirten Yunusa, daha sonra Hausa dilinde çalışma yapmaya ve Erdoğan'ın Türkiye'ye yaptığı katkıları kendi ülkesinin insanlarına anlatmaya karar verdiğini ifade etti.

"Erdoğan duyduğum hayranlık neticesinde bir kitap yazmaya karar verdim"

Yunusa, birçok insanın Erdoğan'ın ne kadar kilit bir isim olduğunu ve Türkiye'ye yaptığı katkıları bilmediğini dile getirerek, "Erdoğan'a duyduğum büyük hayranlık neticesinde onun hakkında kısa bir kitap yazmaya ve benim insanlarıma sunmak için yayınlamaya karar verdim. Modern dünyada Erdoğan, Müslümanların hakları ve onların neler yaşadıkları hakkında konuşan, onları destekleyen en önemli liderlerden birisidir." diye konuştu.

"Erdoğan Kim?" kitabını Türkçe ve diğer dillere de çevirmeyi planladığını vurgulayan Yunusa, ileride kitabın tüm dillerdeki versiyonlarını tek bir kitapta toplayabileceklerinin altını çizdi.

Yunusa, kitabı ilk olarak kendi yerel dilinde yazmasının sebebini, kendi insanına Erdoğan'ın Türkiye, İslam ve insanlığa olan katkısını anlatmak olduğunu dile getirdi.

Hausacanın Batı Afrika'daki en büyük yerel dillerden biri olduğuna değinen Yunusa, Nijerya, Nijer, Togo, Benin, Gana ve Burkina Faso ve diğer ülkelerde neredeyse 60 milyon kişi tarafından konuşulduğunu söyledi.

"Biz, şu an liderlik problemi yaşıyoruz"

Nijeryalı Yunusa, "Bu kitabı yazmanın diğer bir sebebi de bizim insanımızın yönetilmenin nasıl olacağını anlamasıdır çünkü biz, şu an liderlik problemi yaşıyoruz, özellikle Güney Nijerya'da. Erdoğan'a baktığınızda, o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken birçok yenilik getirmişti. Başbakan ve cumhurbaşkanı olduktan sonra bu yenilikleri tüm Türkiye'ye getirdi." diye konuştu.

Erdoğan'ın geçmişiyle ilgili bilgi toplarken birçok farklı kaynaktan faydalandığını ve böylelikle onun nasıl biri olduğunu gördüğünü belirten Yunusa, internet üzerinden erişim sağladığı Türkçe bazı kaynakların çevirilerini yaptığını anlattı.

"Bu yüzden ona hayranım"

"Erdoğan uluslararası toplantılarda, Filistin, Keşmir ve Suriye gibi Müslümanların yaşadığı topraklarda devam eden sorunlar hakkında konuşmalar yapıyor. Bu yüzden ona hayranım." diyen Yunusa, Erdoğan'ın bu konular hakkında hem konuşup hem de çözüm önerileri sunduğunun altını çizdi.

Yunusa, Erdoğan'ın katkısının sadece İslam dünyasına olmadığına, Afrika'da bazı Müslüman olmayan ülkelerin de Erdoğan'dan ilham aldığına işaret etti.

Nura Yunusa, Osmanlı Devleti - Afrika ilişkilerine dair bir belgesel de hazırlamak istediğini ve bununla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.