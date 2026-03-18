Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başkan Tahmazoğlu'ndan anlamlı hediye

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ankara ziyaretinde Kadim Adalet Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Ziyarette Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi’nin özel filografi tablosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edildi.

225 BİN ÇİVİYLE SANATA DÖNÜŞTÜ

Şahinbey Belediyesi bünyesinde görev yapan bir eğitmen ve dört kursiyer tarafından hazırlanan filografi tablosu, büyük bir emeğin ürünü olarak öne çıktı. Toplam 225 bin 648 çivi ve 9 bin 300 metre tel kullanılarak hazırlanan eser, 90 günlük titiz bir çalışmanın ardından tamamlandı. Şahinbey Millet Camii’nin tüm detaylarının işlendiği tablo, sanat ile mimarinin buluştuğu nadide bir çalışma oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TAKDİM EDİLDİ

Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi’ndeki kursta hazırlanan özel eser, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edilirken tablo büyük beğeni topladı. Eserin, hem Şahinbey Millet Camii’nin ihtişamını yansıtması hem de el emeği göz nuru olması, tabloya ayrı bir değer kattı.

“BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUZ”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yaptığı açıklamada, iki yıl önce gerçekleştirilen açılışa vurgu yaparak, “2 yıl önce Türkiye’nin en büyük ikinci camisi olma özelliğini taşıyan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi’nin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirmiş olmanın onurunu yaşamıştık” dedi.

Hazırlanan filografi tablosunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edildiğini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Bugün ise bu kıymetli eserin, filografi sanatıyla 225 bin 648 adet çivi ve 9 bin 300 metre tel kullanılarak hocamız ve 4 kursiyerimiz tarafından 90 günde hazırlanan tablosunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a takdim ettik” ifadelerini kullandı.

“ŞAHİNBEY’E KALICI BİR ESER KAZANDIRDIK”

Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi’nin asırlar boyunca ayakta kalacak önemli bir eser olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Asırlar boyunca ayakta kalacak bu kıymetli eseri Şahinbey’e kazandırmış olmaktan büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sağlık ve afiyet temennisinde de bulunan Başkan Tahmazoğlu, “Rabbim, Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlık ve afiyetler ihsan eylesin; liderliğinde ülkemize ve milletimize hizmet edecek daha nice eserleri hayata geçirmeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.