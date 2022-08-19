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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak gittiği Ukrayna'daki resmi temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 01:34:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan, Polonya'nın Rzeszow kentinden hareket eden özel uçak "TUR", saat 23.45'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da İstanbul'a geldi.

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Yorumlar

prh

abd nin güdümünde olan o şahsiyetle ne görüşüldü ki neyse Allah çabalayan hep.koşuşturan kullarına güç kuvvet versin, şer odaklardan Vatanımızı Devletimizi, Milletimizi Muhafaza eylesin.
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