Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Uzun yıllardır milletimizin hasretle beklediği imar meselesini çözmek zorundayız” (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Türkiye genelinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.Manisa’da partisinin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendiği mitinge katılan Erdoğan, halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı selamladığı sırada seçim şarkısına da eşlik etti. “Nice şehzadeyi han eyledin sen, şehirler içerisinde şan eyledin sen, canını canana can eyledin sen, Manisa güzel Manisa şehirler içerisinde özel Manisa” diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, Manisa’nın tüm ilçelerini sayarak selamladı. Erdoğan, “Gençler pencerede tül perde, perdenin ucu yerde, yürek oynar can titrer sizi gördüğüm yerde.’ Bu Manisa türküsündeki gibi sizleri görünce yüreğimiz oynuyor, canımız titriyor. AK Parti olarak 2002 yılında Türkiye’yi şaha kaldırmak için ilham aldığımız şehirlerden bir tanesi de Manisa’dır. Büyük destek gördük. Bizler yerel yönetimlerde Fatih’in yolundan yürüdük. 17 yıldır büyük bir mücadele veriyoruz. Manisa bizim halimizi anlar, biz de Mansia’yı anlarız. Bunun için 31 Mart’ta yine Manisa’nın desteğine talibiz. Bizim son 17 yılımız ülkemizde her bir vilayetimizde hizmetle geçmiştir. Türkiye’yi 3,5 kat büyütürken şehirlerimizi eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla büyüttük. Manisa’ya 27 katrilyon yatırım yaptık son 17 yılda. Durmadık, çalıştık, ürettik, yatırım yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bunları zillet ittifakı içinde olanlara anlatın. İnsanoğlu unutkandır. Gidip geldiği her şeyi unutur. Sabuncubeli Tüneli’nden geçer ama unutur. Sabuncubeli Tüneli yokken oralar ne haldeydi, şimdi ne halde, 15 dakikada İzmir’deyiz. Manisamızı bu hale getirirken marifette iltifata tabi” diyerek, Manisa’ya yapılan yatırımları anlattı.

İstanbul’un Kartal ilçesinde çöken ve 21 kişinin hayatını kaybettiği binayı hatırlatan Erdoğan, “Bakın geçenlerde İstanbul Kartal’da bir olay yaşadık. 21 vatandaşımızı kaybettik, 14’ü hastanedeydi. Hepsini ziyaret ettik. İstanbul’un o benzeri şeyler İzmir’de olabilir. Aynı şey Bergama’da, Bornova’da, buralarda olabilir. Diyoruz ki yazıktır günahtır. İş işten geçtikten sonra bağırmanın, ağlamanın bir faydası yok. Bu kaçak yapılardan gelin bakın her türlü tedbiri aldık. Çevre Şehircilik Bakanım 81 vilayete yazılarını gönderdi. Bu tür kaçak yapılardan bir an önce çıkın, kiranızı da biz vereceğiz. Biz de oraları yıkalım. Oralarda TOKİ olarak süratle sağlam, güvenilir binalar yapalım. Ben dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle, zemin artı 5 kat binalarla bu işi yapalım. Bu işi sağlam yapalım. Bu konuda halkımdan destek bekliyorum, yardım bekliyorum. Çünkü ben vatandaşımı, milletimi seviyorum. Bu adımı atmamız lazım. Uzun yıllardır milletimizin hasretle beklediği imar meselesini çözmek zorundayız” dedi.