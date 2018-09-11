Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye turuna çıkıyor! Başkanların kaderi belli olacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yurt dışı gezi trafiğinin ardından Mart 2019’daki yerel seçimler için çalışmalarına start vereceği öğrenildi. Erdoğan'ın, gelecek ay Türkiye turuna başlayarak, belediye başkan adayları ve ittifak senaryoları için nabız yoklayacağı ifade edildi.

Hürriyet'in kulislere dayandırdığı haberine göre, AK Parti, sahada yerel seçim çalışmalarına başlarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sahaya yurt dışı programlarının ardından hız verecek.

ALMANYA SEYEHATİ SONRASI... Erdoğan 7 gün sürecek ABD ve Almanya seyahatinin ardından Meclis'in açılmasıyla birlikte kampanya turlarına başlayacak. Mesaisinin büyük bölümünü yurt içi seçim çalışmalarına ayıracak olan Erdoğan'ın başta 30 büyükşehir olmak üzere kritik önemdeki kentlerin tamamını gezmesi planlanıyor.

BAŞKAN ADAYLARI İÇİN NABIZ YOKLAYACAK... Erdoğan, erken başlatacağı kampanya turuyla AK Parti'nin belediye başkan adaylıkları için de nabız yoklayacak. Erdoğan, il ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelerek AK Parti'nin mart ayındaki seçimlerdeki adaylarını netleştirecek.

24 HAZİRAN SONUÇLARI DA ETKİLEYECEK... Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları belirlerken sahadan gelen raporları, mevcut başkanların icraatlarını ve memnuniyet düzeyini de göz önüne alacak. Türkiye genelindeki bin 397 belediye için aday belirleme kriterleri arasında 24 Haziran seçim sonuçları da etkili olacak.

HALKIN İTTİFAKA BAKIŞI... Erdoğan, bu çerçevede teşkilattan gelen bilgiler doğrultusunda yerel seçim stratejisini ve halkın MHP ile olası ittifaka bakışını belirlemiş olacak. Bu kapsamda hem Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşme hem de sahadan gelen raporlar ve anketler çerçevesinde kritik şehirlerde MHP ile ittifakın çerçevesinin somutlaşacağı belirtiliyor.